Konyaspor galibiyet seviniyor

Atiker Konyaspor'un kulüp başkan yardımcısı Ahmet Baydar, Aytemiz Alanyaspor deplasmanından 3 puan ile döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda Galatasaray ile oynadıkları maçın ardından Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştıklarını hatırlattı. Kısa süre içinde yeniden maça hazırlanmanın çok kolay olmadığını aktaran Baydar, "Rakip açısından da son derece kritik bir müsabakaydı. Moke atılmadan önce karşılıklı ataklar vardı. Net bir penaltımız maalesef verilmedi. İki önemli atağımız ofsayt gerekçesiyle kesildi. Bunun üzerine bir de 10 kişi kalınca skoru koruyabilmek için futbolcularımız ve günün başarılı ismi Serkan olağanüstü gayret gösterdi. Sonuç itibarıyla üç puanı hanemize yazdırmak çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Herkesin istatistiklerden bahsettiğini, bazen istatistiklerin hiçbir anlamının olmadığını vurgulayan Baydar, şunları kaydetti: "Zorlu deplasmandan üç puan ile döndüğümüz için mutluyuz. Bazı maçlarda önemli olan kazanmaktır. Nasıl kazandığımızdan çok, üç puanı hanemize yazdırmamız önemliydi. Ayrıca Konyaspor çok uzun süreden beri iyi futbol oynuyor. Zaman zaman da kötü oynayarak kazanabiliriz. Bu futbolun doğasında var. Bunu büyütmemek gerek. Sakatlarımız iyileşip yeni transferlerimiz hazır hale geldiğinde çok daha iyi bir Konyaspor izleyeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kazandık mutluyuz ama şimdi önümüzde bu galibiyeti taçlandırmak için çok daha önemli bir maça çıkacağız. Kendi evimizde taraftarımızın önünde oynayacağımız Beşiktaş maçını kazanarak, yolumuza devam etmek istiyoruz."