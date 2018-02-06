Konyaspor hazırlıkları başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda Atiker Konyaspor ile 8 Şubat Perşembe günü yapacağı çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın salonda ve sahada iki bölümde yapıldığı belirtildi. Salon bölümünde, Spor Toto Süper Lig'de oynanan Demir Grup Sivasspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise egzersiz yaptığı, saha bölümünde ise pas çalışmalarının ardından dar alanda 5'e 5 çift kale maç oynandığı kaydedildi.

Sakatlıkları bulunan Fernando ile Denayer'in yanı sıra eşinin doğumu nedeniyle İtalya'da olan ve bugün İstanbul'a dönecek Nagatomo'nun, idmana katılmadığı aktarıldı. Atiker Konyaspor maçı öncesi son antrenmanını yarın akşam saatlerinde gerçekleştirecek sarı-kırmızılı ekip, ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.