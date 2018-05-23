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Konyaspor kongre kararı aldı

Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı

23 Mayıs 2018 Çarşamba 15:02
Konyaspor kongre kararı aldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında olağanüstü genel kurul kararının alındığı bildirildi.

Olağanüstü genel kurulun, çoğunluk sağlanması halinde 8 Haziran Cuma günü, sağlanamadığı takdirde 19 Haziran Salı günü çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, "Kulüp Başkanımız Fatih Yılmaz ve yönetim kurulu üyelerimiz, toplantıda alınan kararın camiamıza hayırlı olması temennisinde bulundu." ifadelerine yer verildi.

AA

Son Güncelleme: 23.05.2018 15:18
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigOlağanüstü KongreAtiker Konyaspor
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