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"Korkak futbol oynatmam"

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay, "Eleştiriye açığız ama onların da saygı duyması gerekiyor. Ben takımıma hiçbir zaman korkak futbol oynatmam" dedi

15 Şubat 2018 Perşembe 13:51
"Korkak futbol oynatmam"

Spor Toto Süper Lig'de son 5 haftada sahadan beraberlikle ayrılan Trabzonspor'da, teknik direktör Rıza Çalımbay, "Bir şanssızlık yaşıyoruz ama bunu kıracağız. Kırmamız için de sadece destek istiyoruz." dedi.

Çalımbay, Medipol Başakşehir ile hafta sonu sahalarında oynayacakları maç öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Gençlerbirliği karşısında son 20 dakika hariç oyunun içinde olduklarını, penaltıyı atamayınca galibiyetten olduklarını belirterek, "Belki penaltıyı atsak farklı olacak. Herkes kendine göre konuşup yorum yaptı, kendilerine göre penaltıcıları seçti. Uğur bizden önce de penaltıcıydı, hiçbir penaltıyı kaçırmamıştı. Penaltıyı atan da Uğur olacaktı. Bir sürü insanlar kaçırabiliyor, atabiliyor. Bizim yaşadığımız şanssızlıktı, penaltıyı atabilsek farklı olacaktı." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Medipol Başakşehir ile yapacakları karşılaşmaya ilişkin, "Başakşehir, Fenerbahçe maçına çıktığı kadroyla bize karşı çıkmayacak. Bambaşka ideal kadroyla çıkacaklardır. Kimseden çekinmiyoruz. Takımıma, taraftarlara çok güveniyorum. İnşallah kazanan taraf biz olacağız." diye konuştu. Bir gazetecinin, bordo-mavili takımın, alınan beraberliklerle ilgili olarak korkak futbol oynadığı yönündeki eleştirileri sorması üzerine Çalımbay, şu değerlendirmede bulundu: "Her eleştiriye açığız, saygılıyız. Nasıl bizi eleştiriyorlarsa onların da bize saygı duymaları gerekiyor. Eleştiri serbest. Bir sürü spor gazetesi, sosyal medya paylaşımı ve yorumcular var. Herkesin kendine göre bir fikri, futbol görüşü var ama korkaklık benim işim değildir. 13 maçta aldığımız tek mağlubiyet var. İki günlük antrenmandan sonra 1-0 yenildiğimiz, 60 dakika 10 kişi oynadığımız, kendi kalemize gol attığımız maç. Ondan sonra bu takım hiç mağlubiyet almamış. Burada öyle bir kesim var ki kaosu çok seviyor. Biz Göztepe maçını mükemmel oynadık. Her maçtan sonra eleştiriyorlar. Bu arkadaşlar bir baksınlar, bu takım nereden nereye gelmiş. Oynadığı 13 maçta tek bir mağlubiyet var. Son maçlara baktığımız zaman Konya'da yediğimiz bir gol var son dakikada. Sonrasında Fenerbahçe maçı var. Yine son dakikada yediğimiz bir gol daha var. Ardından belki de en iyi oynadığımız Göztepe maçı var. Son oynadığımız maçta penaltıyı değerlendiremedik. Kusura bakmasınlar, Rıza Çalımbay penaltıya bir şey yapamaz. Arkadaşımız da isteyerek kaçırmıyor. Futbol içinde olan bir şey. İnsanların ona bakmaları gerekiyor. Eleştiriye açığız ama onların da saygı duyması gerekiyor."

Çalımbay, "Ben takımıma hiçbir zaman korkak futbol oynatmam." diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Göreve burada bir kaos ve kriz olduğunu bilerek geldim. Buradaki insanların gelirken neler söylediğini de çok iyi biliyoruz. Herkesin takım yaptığını, herkesin ne olursa olsun eleştirdiğini, iyi olsam da yüzde yüz eleştiri alacağımı biliyordum. Bunlar beni ilgilendirmiyor, üstünde dahi durmam. Biz buraya geldiğimizden beri çok iyi şeyler yaptığımıza inanıyoruz. Bu takımın yaptığı çok güzel şeyler var. Kötü bir grafik çizmedik. Biz yenilmedik. İnsanlar kötü olsun diye uğraşıyorlar maalesef. Burada sağduyulu taraftarların takımına sahip çıkması lazım. O arkadaşlar takımın yenilmesini, mağlup olmasını, daha kötü olmasını istiyorlar. Biz buna izin vermeyeceğiz. Ligi çok çok iyi bir yerde bitireceğiz, ne olursa olsun. Biz kötü değiliz, sadece şanssızız. Eğer futbol içinden gelen insanlar iyi analiz yaparlarsa gerçeği ortaya koyarlar."

"Tek isteğim Trabzonspor'un ligi iyi yerde bitirmesi"

Ligde oynadıkları son 5 maçtaki 4 golü Burak Yılmaz'ın attığını kaydeden Çalımbay, şöyle devam etti: "Bir şeyleri anlatmaya çalıştım. İsteyen anladı, istemeyen anlamadı. Biz buraya geldiğimizde devre arası oldu. Bu sürece kadar takımımızı analiz ettik. Bunu başkanımıza, yönetimimize güzel bir raporla sunduk. Kendi konumuma gelince, ben göreve başladıktan sonra Medipol Başakşehir ile neredeyse aynı puanı topladık. Belki bizden 1 puan fazla topladılar. Orada istesem yönetime 'Başkanım biz çok iyi durumdayız, mukavelemi uzatmak istiyorum.' derdim ama ben istemiyorum. Sezon sonuna kadar ne mukavele ne de başka bir şey istiyorum. Benim tek isteğim Trabzonspor'un ligi iyi yerde bitirmesi. Bize eleştiri yapacaklarına takıma sahip çıkmaları gerekiyor. Antrenör, başkan gider, Trabzonspor ve taraftarı her zaman burada kalır. Rıza Çalımbay'a destek istemiyorum. Takımlarına destek çıkmaları gerekiyor. Başakşehir'i taraftarla yenmemiz gerekiyor. Benim bir şeye ihtiyacım yok."

"Benim için küçük takım, büyük takım yok"

Çalımbay, Trabzonspor'u çalıştıracak bir kapasitesi olmadığı yönündeki söylemlerle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Böyle ilginç bir şeyle de ilk kez karşılaştım. Sadece gülüyorum. Ben Beşiktaş'ı çalıştırdım. Beşiktaş'ı da zor durumda aldım. Rize'de 4'üncü sıradaydık, Avrupa kupalarına oynuyorduk. Devre arasında Sayın Yıldırım Demirören teklif etti, ben de kabul ettim. Arkadaşlar bunu konuşuyorsa bir bakmaları gerekiyor Rıza Çalımbay ne yapmış. Ben Denizlispor'da Avrupa kupalarına gittim. Lyon'u, Sparta Prag'ı, Lorient'i eledim. En son Avrupa şampiyonu Porto'ya elendim. Morinho'nun belki de Türkiye'ye geldiği ilk maçtı Denizli maçı. Beşiktaş'a ikinci yarıda gittim, tek mağlubiyet aldım. Avrupa kupalarında Beşiktaş gruplara kaldı."

Trabzon'da çalışmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan deneyimli teknik adam, şunları dile getirdi: "Benim için büyük takım, küçük takım yok. Ben bu baskıların hepsini futbol hayatımda yaşadım. Trabzon'da çalışmaktan dolayı mutluyum. Herkes futbolu bilir. Benim için önemli değil. Çıkıyorum, konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Herkesin kendine göre fikri var, fikirlerini alıyorum. Her yönden dolu doluyum ama onu yapanlar dolu dolu değil, art niyetli. Kendi kendilerine konuşuyorlar. Konuşanlar, eleştiri yapanlar var. Bazen gülüyorum. İnsanlar günlerce, haftalarca çalıştığım arkadaşların yerlerini değiştiriyorlar. Adamın sakat, hazır olmadığını bilmiyorlar. Kendilerine göre eleştiriyorlar. Onların da işi bu. Saygı duyuyorum ama işini seviyorlarsa işin içine girmeleri gerekiyor. Bir şanssızlık yaşıyoruz ama bunu kıracağız. Kırmamız için de sadece destek istiyoruz."

Çalımbay, hafta sonu oynanacak Medipol Başakşehir maçında, sakatlığı süren Burak Yılmaz'ın oynamama ihtimalinin bulunduğunu, ameliyat edilen kaleci Esteban'ın 1,5-2 ay sahalardan uzak kalacağını, Mustafa Akbaş'ın da sakatlığının devam ettiğini sözlerine ekledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolRıza ÇalımbaySpor Toto Süper LigTrabzonspor
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