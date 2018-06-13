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Korkmaz, Antalya'ya söz verdi

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, "Camiaya geçen sezonki sıkıntılı dönemi yaşatmayacağız. Bunun sözünü veriyorum" şeklinde konuştu

13 Haziran 2018 Çarşamba 14:06
Korkmaz, Antalya'ya söz verdi

Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Bülent Korkmaz, kırmızı-beyazlı takımın geçen sezon ki sıkıntılı süreci yaşamayacağının sözünü verdi.

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevi için kırmızı-beyazlı kulüp yöneticilerinin anlaştığı Bülent Korkmaz için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. En son 2015-2016 sezonunda Mersin İdmanyurdu'nda görev yapan Korkmaz, Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Korkmaz, Antalya'ya yakışır, "çatır çatır" mücadele eden bir takım oluşturmayı hedeflediklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Savaşan, mücadele eden, hem saha dışında hem saha içinde yardımlaşan ve agresif bir ekip olacak. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Bütün maçları analiz ediyoruz. Nasıl oynamamız gerektiğini belirleyeceğiz. Kazandığımızda da kaybettiğimizde de sonuna kadar mücadele etmemiz gerekir. Camiaya geçen sezonki sıkıntılı dönemi yaşatmayacağız. Bunun sözünü veriyorum."

İlk etapta sol bek transfer edilecek

Bülent Korkmaz, uzun yıllar forma giydiği Galatasaray'dan transfer yapıp yapmayacağı sorusu üzerine gülerek, şöyle devam etti: "Çalışmamıza devam ediyoruz. İlk etapta sol bek transferi yapacağız. Orada eksiğimiz var. Hemen hemen Avrupa'nın, dünyanın her yerindeki takımları, oyuncuları takip ediyoruz. Bizim takımımıza hangi oyuncu uygunsa onu alacağız."

Antalyaspor Kulübü Başkanı Cihan Bulut ise kulüpteki ilk transferinin teknik direktör Bülent Korkmaz olduğunu vurguladı. Yönetim kurulunun Korkmaz ismi üzerinde oy birliğiyle mutabakata vardığını bildiren Bulut, yeni teknik patronlarının camiaya hayırlı uğurlu olmasını diledi. Bulut, Antalyaspor'un tesislerinin, stadının Avrupa standartlarının üstünde olduğuna dikkati çekerek, başarıya kenetlendiklerini belirtti.

Korkmaz'ın tecrübesiyle Antalyaspor'un daha iyi yerlerde olacağına işaret eden Bulut, takımda kalacak ve transfer edilecek futbolcular noktasında teknik direktörlerinin raporunun önemli rol oynayacağını açıkladı. Antalyaspor ile 1+1 sözleşme imzaladığı belirtilen Korkmaz, gazetecilere poz verdi.

AA

Son Güncelleme: 13.06.2018 14:18
Anahtar Kelimeler:
Süper LigSpor Toto Süper LigFutbolCihan BulutBülent KorkmazAntalyaspor
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