"Korkulan bir takım olduk"

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, ligde korkulan ve ciddiye alınan bir takım haline geldiklerini söyledi.



Özköylü, yaptığı açıklamada, ligdeki durumlarıyla ilgili bir sıkıntılarının olmadığını ve planladıkları doğrultuda gittiklerini kaydetti. Büyükşehir Gaziantepspor ile yaptıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçta 90 dakika oyuna hakim tarafın kendileri olduğuna işaret eden Özköylü, "Rakip takım tamamen Samsun'a mağlup olmamaya gelmiş, atak bile yapmayan bir oyun oynadı. Baktığınız zaman bizim 4 katımız değeri olan ve oyuncu kalitesi olarak bu ligin ilk 5 takımı arasında olan bir ekip. Rakibimizi sahasına hapsettik ama golü bulamadık. Samsunspor korkulan ve rakiplere tarafından ciddiye alınan bir takım oldu." dedi. Samsunspor'un da böylesi zor bir maçtan 1 puanla ayrılmasının önemli olduğunu dile getiren Özköylü, "O bir puan sayesinde ligde bir sıra üste çıktık. Bu ne da herkesin görmesi lazım. Felaket tellallığı yapmanın anlamı yok. Biz şu anda ligin en çok korkulan, en çok çekinen takımıyız. Alt sıralarda olmamıza rağmen böyle bir durum ortaya çıkmışsa o zaman biz doğru yoldayız." ifadelerini kullandı.