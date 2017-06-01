Kosova, Milli takımı bekliyor

Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokrri, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 11 Haziran'da Türkiye ile oynayacakları maçın iki takım için de zor geçeceğini belirtti.



Arnavutluk'un İşkodra şehrinde oynanacak maç öncesinde sorularını yanıtlayan Vokrri, "Maç, hem galibiyet arayışındaki Kosova hem de elemeleri geçmeyi hedefleyen Türkiye için önemli bir mücadele olacak." dedi. Stada gelecek futbolseverlerin zevkli bir maç izleyeceğini vurgulayan Vokrri, bu karşılaşmanın da tıpkı 12 Kasım'da Antalya'da oynanan ve Türkiye'nin 2-0 kazandığı maç gibi dostane bir şekilde geçeceğini aktardı. Kosova'nın ev sahibi olduğu maçları ülke dışında oynaması konusuna da değinen Vokrri, "Stadyum eksikliğimiz organizasyonlarda sorun oluşturuyor ve maliyeti artırıyor. Bu durum, maçı izlemek için İşkodra'ya yolculuk eden taraftarlarımız için de zahmetli." diye konuştu.

"Milli takımımız, aydınlık bir geleceğe sahip"

Dünya Kupası elemelerine ilk kez katılan ve gruptaki ilk 5 maçında 1 puan alan Kosova'nın performansını da değerlendiren Vokrri, kalan maçlarında puanlarını artırmayı umduklarını kaydetti. Kosovalı futbol adamı, milli takımın hem Kosova liginde hem de Avrupa'nın diğer liglerinde forma giyen futbolcuların yer aldığı genç bir takım olduğunu kaydederek, "Milli takımımız, aydınlık bir geleceğe sahip. Sistemli çalışarak çok hızlı bir şekilde Avrupa ve dünya şampiyonalarının bir parçası olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin elemeleri geçmesi gerçek olabilir"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Vokrri, Türkiye'nin son yıllarda futbola çok yatırım yaptığını ve bunun meyvelerini almaya başladığını ifade etti. Vokrri, 2002 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü olan Türkiye'nin, daha sonra da iki kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettiğini anımsatarak, Türkiye'deki futbolun geliştiğini vurguladı. "Türkiye iyi bir kadroya ve Fatih Terim gibi kaliteli bir teknik direktöre sahip." diyen Vokrri, "Puan durumundaki konumu çok iyi olmamasına rağmen azami çabayla Türkiye'nin elemeleri geçmesi ve başarıya ulaşması gerçek olabilir." açıklamasını yaptı. Geçen yıl, önce UEFA, ardından FIFA üyeliğine kabul edilen Kosova, Türkiye'nin de bulunduğu I Grubu'na dahil edilmişti.