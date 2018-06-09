Kosta Rika, kolay lokma değil

Kosta Rika, Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda, İsviçre, Brezilya ve Sırbistan ile E Grubu'nda mücadele edecek.

Tarihinde 5. kez Dünya Kupası'na katılan Kosta Rika'nın öne çıkan oyuncuları, aday kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonunun (CONCACAF) düzenlediği Dünya Kupası elemelerini Meksika'nın ardından ikinci olarak tamamlayan Kosta Rika, Rusya vizesini aldı. Kosta Rika, Dünya Kupası biletine şu sonuçlarla ulaştı:

Trinidad ve Tobago-Kosta Rika: 0-2

Kosta Rika-ABD: 4-0

Meksika-Kosta Rika: 2-0

Honduras-Kosta Rika: 1-1

Kosta Rika-Panama: 0-0

Kosta Rika-Trinidad ve Tobago: 2-1

ABD-Kosta Rika: 0-2

Kosta Rika-Meksika: 1-1

Kosta Rika-Honduras: 1-1

Panama-Kosta Rika: 2-1

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Hernan Medford, Paulo Wanchope, Walter Centeno gibi eski önemli oyuncuların forma giydiği Kosta Rika'nın kadrosundaki en yetenekli futbolcusu olarak Bryan Ruiz gösteriliyor. Avrupa arenasında Twente formasıyla kendini kanıtlanmasının ardından İngiliz kulübü Fulham'ın yolunu tutan Ruiz, 2015-16 sezonundan bu yana Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'un formasını giyiyor. Real Madrid'in kalesini koruyan 31 yaşındaki Keylor Navas, Rusya'da Kosta Rika'nın başarısı için ter dökecek.

Dünya Kupası geçmişi

Kosta Rika, ilk milli maçını 1921'de komşu ülke El Salvador'la oynamış ve 7-0 kazanmıştı. Ülkede, futbolun gelişmesi için sonraki yıllarda yoğun çaba harcansa da Kosta Rika ancak 1990'da Dünya Kupası'nda boy gösterebildi.

Ülke futbolun altyapısına yapılan yatırımların meyvesini toplamaya başlayan Kosta Rika, 2002'de Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen turnuvanın o dönemki şampiyonu Brezilya ve üçüncüsü Türkiye ile aynı grupta yer almıştı. Kosta Rika, 2014 Brezilya'da ise büyük bir başarıya imza atarak çeyrek finale kadar yükseldi.

Organizasyona daha önce 4 kez katılan Kosta Rika'nın Dünya Kupası karnesi şöyle:

1990 - Son 16

2002 - Grup aşaması

2006 - Grup aşaması

2014 - Çeyrek final

Kadrosu

Kosta Rika Milli Takımı'nın 23 kişilik nihai kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Keylor Navas (Real Madrid), Patrick Pemberton (Liga Deportiva Alajuelense), Leonel Moreira (Herediano)

Savunma: Cristian Gamboa (Celtic), Ian Smith (Norrkoping), Ronald Matarrita (New York City), Bryan Oviedo (Sunderland), Oscar Duarte (Espanyol), Giancarlo Gonzalez (Bologna), Francisco Calvo (Minnesota United), Kendall Waston (Vancouver Whitecaps), Johnny Acosta (Aguilas Dorados)

Orta saha: David Guzman (Portland Timbers), Yeltsin Tejeda (Lausanne-Sport), Celso Borges (Deportivo La Coruna), Randall Azofeifa (Herediano), Rodney Wallace (New York City), Bryan Ruiz (Sporting Lizbon), Daniel Colindres, Christian Bolanos (Saprissa)

Forvet: Johan Venegas (Saprissa), Joel Campbell (Real Betis), Marco Urena (Los Angeles)

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ: 15.00): Kosta Rika - Sırbistan (Samara Arena - Samara)

22 Haziran (TSİ: 15.00): Brezilya - Kosta Rika (Saint Petersburg Stadı - Saint Petersburg)

27 Haziran (TSİ: 21.00): İsviçre - Kosta Rika (Nizhny Novgorod Stadı - Nizhny Novgorod)