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Kötü haber geldi, Lyon'da yok

Portekizli yıldız Ricardo Quaresma’nın Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçında forma giyemeyeceği öğrenildi

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Kötü haber geldi, Lyon'da yok

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma’nın Lyon ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında forma giyemeyeceği belirtildi. Trabzonspor karşısında 4-3 galip gelinen mücadele sonrası çekilen MR’ında sağ baldır adele zarında mikro kanama ve hafif ödem tespit edilen yıldız oyuncunun tedavisine başlanmıştı. Ancak Quaresma’nın perşembe günü deplasmanda oynanacak Lyon maçına yetiştirilemeyeceği belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolBeşiktaşRicardo Quaresma
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