"Kötü olma hakkını kullandık"

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Eskişehirspor'u konuk edecek Giresunspor'da teknik direktör Yücel İldiz, kötü oynama haklarının olmadığını söyledi.



İldiz, Giresunspor Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen hafta aldıkları Ümraniyespor yenilgisini unutarak gelecek maçlara odaklandıklarını belirtti. Önlerinde çok önemli bir Eskişehirspor maçı olduğunu vurgulayan İldiz, şunları kaydetti: "Her şerde bir hayır vardır. Gerçekten kamuoyuna çok güzel şeyler yapmışız ki en ufak bir kötü oyunumuzda ciddi şekilde dikkati çekiyor, bu nedenle oyuncularım nerede olduklarının farkındalar. Bizim hiç kötü olma hakkımız yok, oyuncularım bunun da bilincindeler. O kötü olma hakkını da geçen hafta kullanmış olduk." Sevdikleri bir teknik adam olan Mustafa Denizli yönetimindeki Eskişehirspor'un çok ciddi bir ekip olduğunu dile getiren İldiz, zevkli ve kaliteli bir müsabaka oynayacaklarını aktardı. İldiz, üst sıralardaki tüm takımların iddiasının belli olduğunu ifade ederek, üstteki takımların aralarında oynayacakları müsabakaların bu nedenle çok önemli olduğunu bildirdi. Bu bilinç içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden İldiz, "Oyuncularımızla uzun süren bir toplantı yaptık, onlar da aynı düşünce içerisindeler, hafta sonuna kadar en iyi şekilde hazırlanacağız, yine her zamanki Giresunspor'u sahada göstereceğiz inşallah." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, yeşil-beyazlı ekip, 12 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Eskişehirspor maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü.