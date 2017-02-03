Köybaşı Beşiktaş'a dönüyor

Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'la sözleşmesini yenilemeyip Fenerbahçe 'ye imza atan İsmail Köybaşı , Vodafone Arena'ya 266 gün Sonra çıkmak için hazırlanıyor.



Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın enflasyon muhasebesi isimlerinde biri olan 27 yaşındaki oyuncu, forma giymesi durumunda Dolmabahçe'deki yeni stada ilk kez rakip olarak çıkacak. İsmail, Beşiktaş formasıyla Vodafone Arena'da son maçını 15 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında oynamıştı.

Şampiyonluk turdu attı

İsmail Köybaşı , Vodafone Arena'nın çimlerine imkb oğul Olarak şampiyonluk Kupasını kaldırdığı 19 Mayıs 2016'da ayak bastı. Geçen sezon Beşiktaş forması ile Süper Lig'de 27 karşılaşmada oynayan ve elde edilen hediye sahibi İsmail, şampiyonluk turunda siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmıştı.

Beşiktaş'ta 7 sezon forma giydi

İsmail Köybaşı , 7 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta birer lig ziyaretinde kupa şampiyonluğu yaşadı. Gaziantepspor'dan 2009'da 6 milyon avro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer İsmail, kariyerinin büyük başarılarını siyah-beyazlı kulüpte yaşadı. İsmail, Beşiktaş'la 7 sezonda 187 resmi maça çıkıp 2 gol kaydetti. İsmail, Beşiktaş'la zaman zaman kaptanlığını yaptı Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.