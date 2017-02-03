Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
banner138

Köybaşı Beşiktaş'a dönüyor

Fenerbahçe'ye sezon başında Beşiktaş'tan transfer olan milli futbolcu Köybaşı, Ziraat Türkiye Kupası'nda eski takımına karşı mücadele etmek için teknik direktör Dick Advocaat'tan şans bekliyor

03 Şubat 2017 Cuma 16:51
Köybaşı Beşiktaş'a dönüyor

Sezon başında 7 yıl formasını giydiği Beşiktaş'la sözleşmesini yenilemeyip Fenerbahçe 'ye imza atan İsmail Köybaşı , Vodafone Arena'ya 266 gün Sonra çıkmak için hazırlanıyor.

Geçen yıl Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş'ın enflasyon muhasebesi isimlerinde biri olan 27 yaşındaki oyuncu, forma giymesi durumunda Dolmabahçe'deki yeni stada ilk kez rakip olarak çıkacak. İsmail, Beşiktaş formasıyla Vodafone Arena'da son maçını 15 Mayıs 2016'da Süper Lig'de Osmanlıspor karşısında oynamıştı.

Şampiyonluk turdu attı
İsmail Köybaşı , Vodafone Arena'nın çimlerine imkb oğul Olarak şampiyonluk Kupasını kaldırdığı 19 Mayıs 2016'da ayak bastı. Geçen sezon Beşiktaş forması ile Süper Lig'de 27 karşılaşmada oynayan ve elde edilen hediye sahibi İsmail, şampiyonluk turunda siyah-beyazlı taraftarların önüne çıkmıştı.

Beşiktaş'ta 7 sezon forma giydi
İsmail Köybaşı , 7 sezon formasını giydiği Beşiktaş'ta birer lig ziyaretinde kupa şampiyonluğu yaşadı. Gaziantepspor'dan 2009'da 6 milyon avro bonservis bedeliyle Beşiktaş'a transfer İsmail, kariyerinin büyük başarılarını siyah-beyazlı kulüpte yaşadı. İsmail, Beşiktaş'la 7 sezonda 187 resmi maça çıkıp 2 gol kaydetti. İsmail, Beşiktaş'la zaman zaman kaptanlığını yaptı Beşiktaş'la geçen sezon şampiyonluk, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası'nı havaya kaldırdı.
Son Güncelleme: 03.02.2017 17:03
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaşİsmail KöybaşıFenerbahçeFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Derbi öncesi taraftar buluşması
Derbi öncesi taraftar buluşması
Yunanistan'da futbol durduruldu
Yunanistan'da futbol durduruldu
Sow, kırıklığı oldu
Sow, kırıklığı oldu
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Muazzam bir atmosfer bekliyor"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
"Volkan 3 net pozisyonu çıkardı"
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
Başakşehir'e şaşırtıcı darbe
"Kafamda soru işaretleri vardı"
"Kafamda soru işaretleri vardı"
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Bolu, Samsun'u düşünüyor
Raptors 15'de 15 yaptı
Raptors 15'de 15 yaptı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim