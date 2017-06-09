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Kral olamadığı için arkadaşlarını suçladı

Robert Lewandowski, Bundesliga'nın 2016-17 sezonunu gol kralı olarak tamamlayamadığı için takım arkadaşlarını suçladı

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Kral olamadığı için arkadaşlarını suçladı

Carlo Ancelotti yönetimindeki Bayern Münih, ligde rahat bir şampiyonluğa ulaştı ve Almanya'da hükümdarlığını sürdürdü. 

Tüm kulvarlarda rakip filelere 43 gol gönderen Polonyalı oyuncu, bu sayıya 47 maçta ulaşarak kariyerinin en iyi performanslarından birini geçirdi. Ligde attığı 30 gole rağmen Bundesliga gol krallığında zirveyi Pierre-Emerick Aubameyang'a kaptıran Lewandowski, bu durumun kendisini bir hayli üzdüğünü açıkladı. Milli takım kampında ESPN'e konuşan Polonyalı golcü, "Son hafta oynadığımız Freiburg maçında takım arkadaşlarımdan yeterince destek alamadım. Açıkçası beni hayal kırıklığına uğrattılar. Maçın ardından çok sinirlenmiştim ama tabii artık geçti." diyerek, takım arkadaşlarına sitemde bulundu. Bayern, Bundesliga'nın son haftasında Freiburg'u 4-1 yenerken, Lewandowski gol atmayı başaramadı ve 30 golde kaldı. Dortmund'un Werder Bremen'i 4-3 yendiği karşılaşmada 2 gol atan Aubameyang ise ligdeki gol sayısını 31'e yükseltip sezonu gol kralı olarak tamamladı.
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