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Kritik haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

10 Mayıs 2018 Perşembe 14:15
Kritik haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

12 Mayıs Cumartesi:

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım

13 Mayıs Pazar:

16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya

19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy

14 Mayıs Pazartesi:

20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan

20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

AA

Son Güncelleme: 10.05.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Futbol FederasyonuSüper LigSpor Toto Süper LigMerkez Hakem KuruluFutbol
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