Kritik haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de 33. hafta müsabakalarında görevli hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık
12 Mayıs Cumartesi:
16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
19.00 Atiker Konyaspor-Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor: Bülent Yıldırım
13 Mayıs Pazar:
16.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Halis Özkahya
19.00 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Alper Ulusoy
14 Mayıs Pazartesi:
20.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Mete Kalkavan
20.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek
AA