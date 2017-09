Antalyaspor teknik direktörü Rıza Çalımbay , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl mükemmel bir sezon geçirdiklerini, ligi kimsenin beklemediği şekilde beşinci sırada bitirdiklerini söyledi. Takımının bu yıl da ne olursa olsun ligi çok iyi bir yerde bitireceğini vurgulayan Çalımbay, buna yürekten inandığını, başarmak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti. Milli maç arasını çok iyi değerlendirdiklerini anlatan Çalımbay, sorunların bu arada çözülmesini beklerken, takım kaptanları Eto’o’nun açıklamalarının takım için iyi olmadığına dikkati çekti.

‘Herkes zarar görüyor’

Rıza Çalımbay, her şeyden önce bu krizi çözmeleri gerektiğini belirterek, şöyle devam etti: “Burada göreve başlamadan önce büyük bir krizle karşı karşıyaydım. Şu anda da aynı krizle karşı karşıyayız. Geldiğimde yine Eto’o’nun problemi vardı, transferi vardı. Eto’o kadro dışı kalmıştı. Devre arası oldu yine Eto’o’nun transfer krizleri vardı. O da öyle böyle sıkıntılı şekilde halloldu. Sonra tekrar sezon sonu yine Eto’o’nun problemleri var. Bu, takıma, taraftara, yönetime, Eto’o’ya zarar veriyor. Herkese zarar veriyor. Bu olayın bir an önce çözülmesi gerekiyor. Galatasaray maçından önce bu sorunlarla karşı karşıya kalmak istemiyorum. Benim zaten takımda uğraştığım, sıkıntı yaşadığım bir sürü şeyler var. Onları kamuoyuna aktarmadan yolumuza devam ediyoruz. Onun için bu olayların da bir an önce bitmesi gerekiyor. Bitmesi gerekiyor ki ligimize, maçlarımıza dönelim. Çünkü, burada başarılı olmak istiyorum. Geçen sene ne yaptıysak aynısını yapmak istiyorum.”

‘Bize faydası olmaz’

Basında hep Eto’o’nun problemleri ve açıklamalarının yazıldığını anlatan Çalımbay, Eto’o’nun yaptığı açıklamalarda kendisine değer verilmediğini söylediğini, oysa ona en güzel şekilde değer verdiklerini aktardı. Eto’o’nun memnun olduğunu, antrenmanlarını gayet iyi yaptığını, maçlarda da iyi oynadığını vurgulayan Çalımbay, “Kafasındaki sorunlarla maç oynayan takım kaptanının bize faydası fazla olmaz. Şu anda arkadaşımız kafasındaki sorunlarla uğraşıyor. Kendine göre sorunları vardır. Eto’o’nun bu sorunları çözmesi gerekiyor.” diye konuştu.

G.Saray hazırlıkları sürüyor

Süper Lig’in 4. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenmanda, sakatlıkları bulunan Sandro ve Zeki yer almadı. Antrenmana sakatlığı nedeniyle katılmayan Nasri ise idmanda yer aldı. Bu arada, antrenman başında takım kaptanı Samuel Eto’o, tercüman aracılığıyla teknik direktör Rıza Çalımbay’la görüşmek istediğini bildirdi. Bunun üzerine Çalımbay ile yıldız oyuncu, yaklaşık 20 dakika sahada görüşme yaptı. Eto’o, Çalımbay’la konuşmasının ardından takımla antrenmana devam etti. Kamerunlu yıldız, idmanda attığı gollerle dikkati çekti.