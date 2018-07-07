Kucka ayrılmayı düşünmüyor

Trabzonsporlu futbolcular Juraj Kucka, Hüseyin Türkmen ve Cafer Tosun'un takımın Slovenya kampında basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, futbolculardan Kucka, Hüseyin ve Cafer'in Slovenya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladıkları bildirildi. Trabzonspor'un Slovak orta saha oyuncusu Juraj Kucka, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirtti. Kampın ilk haftası olması nedeniyle daha çok kondisyon ağırlıklı çalıştıklarını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Topla çalışmaya yeni yeni başladık. Genel anlamda kampın iyi başladığını ve çok iyi gittiğini söyleyebiliriz. Uzun süren bir tatil sürecinden sonra başlıyorsunuz. Tatilde tabii ki bireysel çalışmalarımızı yapıyoruz ama bu takımla yapılan çalışmalara eşdeğer değil. Hocalarımızla koşulara başladık. Tabii ki yorgunluk oluşturuyor, bu da normal. Şimdi yoruluyoruz ki ileride çok daha rahat edelim, sezon başladığında yorgunluk olmasın." ifadelerini kullandı.

Kucka, takımdaki genç oyunculara yardımcı olmaya çalıştıklarını aktararak, şöyle devam etti: "Tecrübeli oyuncular olarak bizimle çalışan genç arkadaşlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Çünkü biz de o süreçlerden geçtik. Şu an onların yardıma ihtiyacı var. Dediğim gibi çalışmaların da ilk haftasındayız. Bu haftalarda fiziksel, kondisyon çalışılır. Bu çalışmalarda arkadaşlarımız hakkında yorum yapmamız doğru olmaz. Umarım çok güzel gelecekleri olur. Onların ağabeyleri olarak gereken yardımı yapmaya her zaman hazırız."

"Hedefim en çok faydayı sağlayabilmek"

Teknik direktör Ünal Karaman ile ilgili sorulara da cevap veren Kucka, "Hocamızla bir haftalık çalışma fırsatı bulduk. Çok kısa bir süreç. Kendisi hakkında yorum yapmak için erken olduğunu düşünüyorum ama ilk izlenimim çok iyi bir insan ve hoca olduğu yönünde. Futbolcunun ne hissettiğini, ne istediğini, neye ihtiyacı olduğunu biliyor. Yavaş yavaş birbirimizi tanıma fırsatı bulacağız. Kampta yapacağımız toplantılar ve geçireceğimiz süreyle biz hocamızı o da bizi tanıyacak." yorumunu yaptı.

Juraj Kucka, takıma fayda sağlamak için elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Sezondan kastımız 10 aylık uzun bir süreç. Bu süreçte bazı maçlar iyi oynarsınız, bazı maçlar elinizden geleni yapmaya çalışsanız da kötü sonuçlar elde edebilirsiniz. Benim de hedefim tabii ki çok daha iyi olmak ve takımım için en çok faydayı sağlayabilmek. Bunun için de çalışıyoruz." şeklinde görüş bildirdi. Deneyimli futbolcu, transfer iddialarına yönelik de "Buradayım. Benim cevabım bu." ifadesini kullandı.

Hüseyin: "Bu takımda kalıp, formayı da almak istiyorum"

Karadeniz ekibinin 20 yaşındaki savunma oyuncusu Hüseyin Türkmen de kamp sürecinin yoğun geçtiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: "Burada kendimizi göstermek ve şansımızı iyi değerlendirmek istiyoruz. Ağabeylerimiz de çok destek oluyor. Bu formaya talibim. Sezon bittiğinde sadece bir hafta dinlendim. Kendimi göstermek için çalışmalarıma devam ettim. Kampa hazır geldim. Buraya en iyi şekilde adapte oldum. Stoper eksiğimiz var. Bu nedenle kendimi olumlu şekilde geliştirip, devam etmek istiyorum. Bu takımda kalıp, formayı da almak istiyorum."

Cafer: "İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım"

Bordo-mavili takımın 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Cafer Tosun da kampta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu aktararak, şu görüşleri paylaştı: "Bu takımın bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Günde iki antrenman, sabah kondisyon, akşam taktiğe yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz, çeşitli testlerden geçiyoruz. Her geçen gün geliştiğimizi hissedebiliyoruz. Ağabeylerimiz de hem saha içi hem saha dışında bize çok yardımcı oluyor. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnşallah kamp sonuna kadar böyle devam eder."

A takımda olduğu için mutlu olduğuna dikkati çeken Cafer, "Çok güzel bir aile ortamı var ve çok mutluyuz. Geçen sene Abdülkadir ve Yusuf'un performansı çok göz doldurdu. Onların iyi performans sergilemesi bütün gözleri Trabzonspor'un altyapısına çevirdi. Benden de beklentilerin olduğunu biliyorum. İnşallah beklentileri boşa çıkarmayacağım. Çok çalışarak formayı giymeyi hedefliyorum." değerlendirmesinde bulundu.