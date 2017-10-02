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Kulübedeki golcü Rodallega

Trabzonspor'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega, ligde bu sezon forma giydiği 5 lig maçında 127 dakika sahada kaldı, 3 gol kaydetti

02 Ekim 2017 Pazartesi 15:22
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Kulübedeki golcü Rodallega

Süper Lig'de Beşiktaş ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Trabzonspor'un beraberlik golünü atan Hugo Rodallega, ligde 5 maçta 127 dakikada saha kalmasına rağmen takımına 3 gol katkısı yaptı.

Burak Yılmaz'ın sezon başında transfer edilmesiyle ligde ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Kolombiyalı oyuncu, ilk haftadaki Atiker Konyaspor maçının bitmesine 2 dakika kala oyuna girdi. Ligin 2. haftasındaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyen Rodallega, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle 3. haftadaki Göztepe karşılaşmasında 90 dakika oynayarak 1 gol kaydetti.

Kolombiyalı futbolcu, ligin 4. haftasındaki Gençlerbirliği müsabakasında oyuna girdiği son 9 dakikaya 1 gol sığdırırken ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında da yine forma giyemedi. Rodallega, ligin 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında 13 dakika oynarken, 7. haftadaki Beşiktaş maçında da yine 13 dakika forma giyerek attığı golle takımına beraberliği getirdi. Kolombiyalı futbolcu, böylece toplam 127 dakika görev yaparken, fileleri 3 kez havalandırmayı başardı.

Rodallega'nın gol attığı karşılaşmalarda Trabzonspor, Göztepe'ye 3-2 mağlup olurken Gençlerbirliği'ni 3-1 yendi, Beşiktaş ile de 2-2 berabere kaldı. Trabzonspor, ilk 7 haftada 9 puan toplarken Rodallega'nın gol attığı maçlarda 4 puan elde etti.

Beşiktaş'a 5 gol

Türkiye'de 3. sezonunu geçiren Rodallega, Beşiktaş karşısında 5. golünü kaydetti. Teleset Mobilya Akhisarspor formasıyla 2015-2016 sezonunda siyah-beyazlı ekibe 3 gol atan Rodallega, son iki sezonda ise Trabzonspor formasıyla 1'er gol atarak, kariyerinde Beşiktaş karşısında 5 kez gol sevinci yaşadı. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Ahmet Çubukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, attığı gol sonrası sakatlık yaşayan ve maçın sona ermesiyle soyunma odasına sedyeyle giden Rodallega'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ahmet ÇubukçuFutbolRodallegaSüper LigTrabzonspor
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