Trabzonspor Kulübü Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, taraftarlara, camiaya seslenerek, "Biz bu dereyi geçeceğiz ama hep birlikte, yan yana geçeceğiz. Bu sahiplenme bizi ayağa kaldırır. Sahada koşan, mücadele eden ve Trabzonspor sevgisi ile savaşan bir takım ruhunu ortaya koymamıza katkı verir." dedi.

Kafkas, yaptığı açıklamada, takıma yeni katılan futbolcuların olduğunu ve altyapıdan gelenlerle birlikte takımın uyum sürecini atlatması için zamana ihtiyaçlarının bulunduğunu belirtti.

Takımın yoğun bir kamp ve hazırlık maçı döneminden çıktığını anlatan Kafkas, "İlerleyen dönemde oyun anlamında takım daha da iyi olacak. Cagliari ile oynadığımız karşılaşmanın en sevindirici yanı, oyuncularımızın mücadele hırsı ve iyi bir ekibin parçası olma niyetlerinin sahaya yansıması olmuştur." diye konuştu. Bordo-mavili kulübün basın sözcüsü, Cagliari maçının Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanmasını taraftarların başkan Ahmet Ağaoğlu'ndan istediğini aktararak, "Mevsim itibarıyla dezavantaj da olsa, 40 bin civarındaki taraftarımızın coşkusu geceye damga vurdu. Hepsine gönülden teşekkür ediyoruz. Olimpiyat Stadı'nda bir maçtan fazlası vardı. Vefakar taraftarlar, yüreğiyle mücadele eden futbolcular. Dik duran teknik kadro ve büyük camia vardı. Dediğimiz gibi, biz yan yana güzeliz." ifadelerini kullandı.

"Kulüp raydan çıkmış bir vagon gibi"

Kafkas, Trabzonspor'un son dönemde içinde bulunduğu tabloya dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: "Trabzonspor'umuzun içinde bulunduğu tablo tüm camiamızın özellikle taraftarlarımızın farkında olduğu bir durum. Popülist transfer beklentisi ve baskısı olmaması da bu sebepten dolayıdır. Biz göreve gelirken de ifade ettik, maalesef kulübümüz ekonomik olarak raydan çıkmış bir vagon gibi. Kısa vadede yapabileceğimiz en iyi şey, tekrar bu vagonu raylara döndürmek ve sürdürülebilir bir ekonomik model ile 3-4 yıllık bir kalkınma planını ortaya koyabilmek olacaktır.

"İnanın bunda bile ciddi sıkıntılar yaşıyoruz, yaşayacağız." diyen Kafkas, şöyle devam etti: "Biz üstesinden geleceğimize inanıyoruz, fakat taraftarlarımızın ve camiamızın desteği olmadan yol alamayız. Bakın en basit örneği 4 büyük takımlar arasında en az kombine ve forma satışı bizim kulüpte. Trabzonspor gibi milyonlarca taraftarı olan bir camiada, herkes bir forma almalı. Sezonluk kombine kartlar da stadın dolu olacağı sayılara ulaşmalı. Bunu sadece ekonomik kalkınma için değil, kulübe ve takımımıza sahip çıkıldığının gösterilmesi adına istiyorum. Biz bu dereyi geçeceğiz ama hep birlikte, yan yana geçeceğiz. Bu sahiplenme bizi ayağa kaldırır. Sahada koşan, mücadele eden ve Trabzonspor sevgisi ile savaşan bir takım ruhunu ortaya koymamıza katkı verir. Zaten bu yılki hedefimiz de bu olmalı."

"Galibiyetle başlamak arzumuz"

Zeyyat Kafkas, ligin ilk haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacakları maça ve yeni sezona ilişkin olarak da şunları kaydetti: "İlk maçlar her zaman önemlidir tabii ki, sezona hiçbir takım yüksek performansla başlayamaz. Bizi, rakibimizin kim olduğu değil, bizim nasıl olduğumuz ilgilendiriyor. İlk maçımıza çıkıp Trabzonspor gibi mücadele edip galibiyetle başlamak en büyük arzumuz. Tüm takımlarımız için futbolun sahada oynandığı bir sezon olmasını, centilmenliğin ve adaletin spor ahlakı ile idrak edilmesini diliyorum."