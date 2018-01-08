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"Kulüp resmi açıklamayı yapar"

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan, "Sözleşme konusunda problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Kulüp yakın zamanda resmi açıklamayı yapar" şeklinde konuştu

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:48
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"Kulüp resmi açıklamayı yapar"

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda sona erecek sözleşmesiyle ilgili kulübün yakın zamanda resmi açıklamayı yapacağını söyledi.

Oğuzhan, siyah-beyazlıların Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde basın toplantısı düzenledi. Beşiktaş'ı evi ve ailesi gibi gördüğünü anlatan Oğuzhan, "Sözleşme konusunda problem yaşayacağımı düşünmüyorum. Kulüp yakın zamanda resmi açıklamayı yapar. Fazla konuşulacak bir şey yok. Burada çok mutluyum. Hedeflerim var. Kulüple sözleşmeyi tartışmam. Başkan da bu konuda gerekli açıklamayı yaptı." dedi.

"Şanssız puanlar kaybettik

Milli futbolcu, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gösterdikleri performansı ikinci yarıda lige de taşımak istediklerini kaydetti. İlk yarıda hedeflerinin Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak olduğunu belirten 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Geçen sezon Dinamo Kiev ile yaptığımız son maçın ardından turu geçememiştik. Bu sezon ise o hedefe ulaştık. Ligde şanssız puanlar kaybettik. İki sene üst üste şampiyon olan bir takımız. Gerçekten kolay değil. Lige daha fazla konsantrasyon sağlamalıyız. İkinci yarıya iyi başlamalıyız. Ligde hiçbir takımın puan kaybetme lüksü yok." ifadelerini kullandı.

Çok yoğun, yorucu ama zevkli bir kamp dönemi geçirdiklerini aktaran Oğuzhan, "İnşallah sezonu güzel bitirmek istiyoruz. Bu sürede en iyi şekilde Osmanlıspor ile oynayacağımız kupa ve ardından Antalyaspor ile yapacağımız lig maçına hazırlanmak istiyoruz." diye konuştu.

Maç seçme iddiaları
Oğuzhan Özyakup, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ardından ligde puan kayıpları yaşayan Beşiktaş'ta futbolcuların maç seçtiği iddialarını şöyle değerlendirdi: "Futbolcu için maç seçme durumu olmaz. Beşiktaş oyuncusuna maç seçmek yakışmaz. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan takımların yüzde 70'i lige döndüğünde puan kaybeder. Üst seviyede maçlar oynayıp, sürekli galip geldiğimiz için ligde puan kayıpları yaşadık."

"Cenk'in başarılı olacağına eminim"

Oğuzhan, İngiltere'nin Everton takımına transfer olan eski takım arkadaşı Cenk Tosun'un başarılı olacağına inandığını dile getirdi. Cenk'i takım arkadaşından çok kardeşi gibi gördüğünü vurgulayan milli oyuncu, "Gitmesine üzüldük ama onun da hedefleri var. Hayırlısı buymuş. Cenk'in orada başarılı olacağına kesin eminim." şeklinde görüş belirtti.

"8 numarada oynamak daha kolay"

Teknik direktör Şenol Güneş tarafından orta sahanın hem gerisinde hem de önünde görevlendirilen Oğuzhan, 8 numarada oynamanın daha kolay olduğunu kaydetti. Hangi mevkide görev verilirse elinden geleni yapacağını ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, şöyle devam etti: "10, 8 ve 6 numarada da kendimi iyi hissediyorum. Bu sezon 10 numara pozisyonunda biraz daha fazla oynadım. Benim için fark etmez. Kendimi iyi hissettiğim pozisyon var. Defansın önünde, 8 numarada oynamak daha kolay çünkü topla daha rahat buluşuyorsunuz. 10 numarada oynarken ise alanlar biraz daralıyor. Kora kor mücadele biraz daha zor oluyor."

"Bayern Münih'ten korkumuz yok"

Oğuzhan, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları Alman ekibi Bayern Münih'ten korkmadıklarını söyledi. Şampiyonlar Ligi'nde kolay rakip olmadığını altını çizen milli oyuncu, "Bayern Münih'e saygımız sonsuz. Kalitemiz ortada. Hedeflerimiz var. Oraya grup lideri olarak gideceğiz. Bayern Münih'ten korkumuz yok. Orada en iyi şekilde oynayacağız. O zamana kadar ise ligde iyi performans göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Takıma devre arasında katılan Hırvat stoper Domagoj Vida hakkında da değerlendirmede bulunan Oğuzhan, "Vida'ya karşı son 2 sezonda birçok kez oynadım. Onu çok beğeniyordum. Çok iyi futbolcu. Cana yakın. İngilizce konuşabildiği için takıma hemen uyum sağladı." diyerek sözlerini tamamladı.

AA

Son Güncelleme: 08.01.2018 16:49
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGOğuzhan ÖzyakupFutbolBeşiktaş
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