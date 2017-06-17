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Kulüp tarihindeki ikinci Faslı

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Monaco takımından kadrosuna kattığı Nabil Dirar, kulüp tarihinin ikinci Faslı futbolcusu oldu

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Kulüp tarihindeki ikinci Faslı
Fenerbahçe, Nabil Dirar transferiyle 2. kez bir Faslı futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler, 2016 yılında Aatıf Chahechouhe'yu Sivasspor'dan transfer ederek, tarihindeki ilk Faslı futbolcuyu renklerine bağlamıştı.

Kariyerinde 3. ülke
Fenerbahçe'nin yeni transferi Nabil Dirar, kariyerinde Belçika ve Fransa'nın ardından ilk defa başka bir ülkede forma giyecek. Futbol kariyerine 18 yaşında başlayan Dirar, ilk profesyonel anlaşmasını Belçika alt lig takımlarından Diegem Sport ile gerçekleştirdi. İki yıl bu takımda oynadıktan sonra Belçika 1. Lig takımlarından Westerlo'ya transfer olan Faslı futbolcu, 2 yıl da burada görev yaptı. Westerlo'nun ardından Belçika'nın köklü kulüplerinden Club Brugge ile anlaşan Dirar, burada gösterdiği performansla milli takıma kadar yükseldi. Faslı futbolcu 4 sezon Club Brugge'de oynadıktan sonra 2011-2012 sezonunda Fransa'nın Monaco takımına transfer oldu. Monaco'da geçirdiği 6 sezonun ardından Fenerbahçe ile anlaşan Nabil Dirar, yeni sezonda sarı-lacivertli formayı giyecek. 
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FutbolFenerbahçeNabil DirarIkinci Faslı Futbolcu
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