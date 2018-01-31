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Kulüpler Birliği'nde seçim heyecanı

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı yeni başkanını yarın seçecek

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:41
Kulüpler Birliği'nde seçim heyecanı

Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfında yeni başkan yarın seçilecek.

Vakfın Maslak'taki merkezinde yapılacak toplantı saat 12.00'de başlayacak. Galatasaray Kulübünün olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevini kaybeden mevcut başkan Dursun Özbek, kulüpler birliğindeki görevini de yitirmişti. Dursun Özbek'in ayrılışının ardından bazı Süper Lig kulüplerinin başkanları, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın vakfın başkanlığına aday olması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 12:46
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGKulüpler Birliği VakfıFutbolBeşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman
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