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Kulüpler Birliğinden yalanlama

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kurulları’nın istifaya çağrıldığı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı

06 Ekim 2017 Cuma 15:02
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Kulüpler Birliğinden yalanlama

Kulüpler Birliği Vakfı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kurulları’nın istifaya çağrıldığı ile ilgili çıkan haberleri yalanladı.

Kulüpler Birliği Vakfı’nın 4 Ekim Çarşamba günü yaptığı toplantı sonrası çıkan haberlere yalanlama geldi. Önceki gün yapılan toplantı sonrası bir gazetede yer alan, ’Kulüpler kazan kaldırdı’ haberi Kulüpler Birliği’nden yapılan açıklama ile yalanlandı. Kulüpler Birliği Vakfı resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulüpler Birliği Vakfı’nın 04.10.2017 tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında görüşülen tüm konular, toplantı sonrasında Vakıf Başkanımız Dursun Özbek tarafından yapılan basın açıklamasında tüm şeffaflığıyla ve eksiksiz olarak dile getirilmiştir. Hürriyet Gazetesinin 05.10.2017 tarihli gazetesinde “Kulüpler Kazan Kaldırdı” başlıklı haberinde yer alan ve “Karabükspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Göztepe’nin sesli ve açık olarak destek verdikleri” ifadesiyle TFF Kurullarının istifaya çağrıldığına dair ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Kurulları ile ilgili toplantıda alınan karar, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Sayın Dursun Özbek’in toplantı sonunda yaptığı açıklamada belirtildiği gibi, yaşanan memnuniyetsizliğin TFF Yönetimi ile görüşülmesi kararından ibarettir."

İHA

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