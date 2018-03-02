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Kulüpler Yasası yolda

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir, "Nasıl SGK ve vergi borçları yönetimi bağlıyorsa borçlanmaların da yönetimi kişisel bazda bağlaması lazım" diye konuştu

02 Mart 2018 Cuma 13:56
Kulüpler Yasası yolda

Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili ve Kayserispor Kulüp Başkanı Erol Bedir, Kulüpler Yasası çıkarılması için hazırlık yapıldığını bildirdi.

Bedir, yaptığı açıklamada, geçen haftalarda Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun süren toplantılar yaptıklarını ve Türk futbolunun, kulüplerinin problemlerini masaya yatırdıklarını söyledi.

Bu kapsamda bilgi dağarcıklarında olan şeyleri anlatmaya çalıştıklarını ve orada bulunan yetkililerin kendilerini dinlediğini, notlar aldıklarını belirten Bedir, şunları kaydetti: "O sıra Türk futbolunun problemlerinin çokluğundan ve zorluğundan söz edilirken en yetkili ağızdan enteresan bir cümle çıktı. 'Hiç problem değil, Kayserispor örneği ortada bir sene evveliyle bir sene sonrası ortada, bir senede Kayserispor bu hale geldiyse aynı metotla, aynı azim ve gayretle Türk futbolu da gelebilir' diye bir iltifat veya bir tespit oldu. Bundan ben mutluyum. Bunda da bizim katkı vermemiz söz konusu. Zannediyorum kısa zaman içerisinde bu katkıyı vereceğiz ve Kulüpler Yasası kısa zamanda çıkacak."

"Kulüplerin borçları döndürülebilir bile değil"

Yeni çıkacak futbol yasasının uluslararası standartlarda olacağını vurgulayan Bedir, "Bu yasa çıktıktan sonra da nasıl ki UEFA'nın bazı kriterleri varsa aynı kriterlerin benzeri daha ciddi bir şekilde ülkemizde de uygulayarak ve yerel figürleri de bu işin içerisine katarak bir takım formasyonlar oluşturacağız." diye konuştu.

Ekonomik olarak yaklaşık 4 kulüp hariç diğer kulüplerin çok ciddi bir şekilde zorda olduğunu aktaran Bedir, şöyle devam etti: "Kulüplerin borçları, döndürülebilir bile değil. Yani borcunuz vardır ama döndürülebilir olur, o bile yok. Sürekli üzerine yeni borçlar, yeni faizler geliyor, dövizden dolayı yeni kur farkları geliyor, yöneten ve transfer hataları geliyor. Dolayısıyla herhangi bir şirketin tedbir almadığı zaman gitmesi mümkün değilse futbol takımları da öyledir. Zaten öyle olduğu içindir ki adı sanı büyük takımlarımız bir alt lige düştüklerinde amatöre kadar gidiyor. Takımların harcamalarını düzgün bir şekilde yapmaları hem ayaklarını yorganlarına göre uzatmaları hem de ne yapıp edip o büyük takımların bir şekilde kötü gidişini engellemek lazım."

"Borçlanmalar yönetimi kişisel bazda bağlaması lazım"

Başkan ve yöneticilerin borçlanma konusunda denetlenmeleri gerektiğini anlatan Bedir, "Mutlaka ama mutlaka yönetici sorumluluğunu bu işin içerisine katmak lazım. Borçlanma yetkisini yönetim genel kurullardan alıyorsa, kurullar öyle 20 kişilik, 50 kişilik genel kurullar değil en az bin kişilik, bin 500 kişilik genel kurullar olmalı." ifadelerini kullandı.

Özellikle ekonomik manada yönetimsel hataların önüne geçmek için alınacak tedbirlerin kanuni hale getirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bedir, sözlerini şöyle tamamladı: "Türkiye'de 18 kulüpten bahsediyoruz, bu kulüplerin nereden baksanız 50-60 milyon taraftarı var. 20-30 delegeyle olmaz. Eğer bunlar yapılmıyorsa, usulüne uygun borçlanmalar, harcamalar yapılmıyorsa nasıl ki SGK ve vergi borçları yönetimi bağlıyorsa borçlanmalar da yönetimi kişisel bazda bağlaması lazım. Bununla ilgili hükümlerin getirilmesi lazım. Bir yandan teşvik ederek, bu borçların bir şekilde yapılandırılması hem de bu zamana kadar yapılan yanlışlara dur demek, bundan sonra yanlış yapmama adına tedbirleri kanuni hale getirmek gerekir. Aslında bunları yapmak için kanuna filan ihtiyaç yok. Şu anda bizim (Kayserispor) yaptığımız gibi herkes bunu başarabilir ama bazen bizim insanımız mecbur olmadan, kanun olmadan yapmayabiliyor. Bunun yasasını çıkarmak zorundayız. Sayın Cumhurbaşkanımız da Bakanımız da bu yasanın bir an evvel çıkmasını istiyorlar. Biz de elimizden geldiğince katkı vermeye çalışıyoruz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Erol BedirFutbolKayseriKayserisporKulüpler Birliği VakfıKulüpler YasasıSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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