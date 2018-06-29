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Kulüplere rekor ceza

PFDK kulüp, futbolcu, antrenör, başkan, yönetici ve diğer görevlilere 1 yılda yaklaşık 19,3 milyon lira para cezası uyguladı

29 Haziran 2018 Cuma 14:14
Kulüplere rekor ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından kulüp, futbolcu, antrenör, başkan, yönetici ve diğer görevlilere 21 Nisan 2017-13 Nisan 2018 döneminde yaklaşık 19,3 milyon lira para cezası uygulandı. En çok ceza yaklaşık 15,5 milyon lirayla kulüplere kesildi.

PFDK, futbol kulüplerine, futbolculara ve diğer yöneticilerle görevlilere, belirlenen kuralları ihlal ettikleri için çeşitli cezalar uyguluyor. Söz konusu cezalar arasında para cezaları dikkati çekiyor. TFF'nin 2017-2018 Faaliyet Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, PFDK, 21 Nisan 2017-13 Nisan 2018 döneminde, profesyonel liglerde ve Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda gerçekleşen kural ihlalleri nedeniyle kulüp, futbolcu, antrenör, başkan, yönetici ve diğer görevlilere para cezaları uyguladı.

Söz konusu cezaların büyük çoğunluğu spor kulüplerine kesildi. Süper Lig, 1, 2, 3. ligler ve Türkiye Kupası maçlarında ihlaller nedeniyle kulüplere uygulanan para cezasının toplam tutarı 15 milyon 547 bin lira oldu. Kulüplerden sonra en çok para cezası sırasıyla 1 milyon 223 bin lirayla futbolculara, 1 milyon 100 bin lirayla yöneticilere, 707 bin lirayla kulüp başkanlarına, 636 bin lirayla antrenörlere ve 108 bin lirayla da doktor, malzemeci, masör ve diğer saha görevlilerine verildi.

Böylece PFDK'nin söz konusu dönemde verdiği para cezası yaklaşık 19,3 milyon liraya ulaştı.

En çok ceza Süper Lig'de

Cezaların liglere dağılımına bakıldığında, 11 milyon 750 bin lira ile en çok ceza Spor Toto Süper Lig'de oynanan maçlarda uygulandı. Bunu 3 milyon 370 bin lirayla 1. Lig'de, 2 milyon 313 bin lirayla 2. Lig'de, 1 milyon 177 bin lirayla 3. Lig'de ve 712 bin lirayla Türkiye Kupası'nda oynanan maçlarda kesilen cezalar izledi.

AA

Son Güncelleme: 29.06.2018 14:21
Anahtar Kelimeler:
TFFPfdkPara Cezaları
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