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Kupa'da yarı finalistler belli oluyor

Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları, yarın yapılacak tek maçla başlayacak

05 Şubat 2018 Pazartesi 17:04
Kupa'da yarı finalistler belli oluyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final rövanş karşılaşmaları, yarın yapılacak tek maçla başlayacak.

İlk maçta rakibi Gençlerbirliği'ni sahasında 3-1 mağlup eden Beşiktaş, yarın başkent temsilcisiyle deplasmanda yarı finale çıkmak için mücadele edecek. Kupada 7 Şubat Çarşamba günü iki karşılaşma yapılacak. İlk maçı 1-0 kazanan Teleset Mobilya Akhisarspor, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Deplasmandaki ilk maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Akın Çorap Giresunspor'u Kadıköy'de ağırlayacak. Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçı, Galatasaray ile Atiker Konyaspor arasında oynanacak. Konya'da yapılan ilk karşılaşma, 2-2 berabere sonuçlanırken, taraflar İstanbul'da tur için sahaya çıkacak.

Maç programı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.30 Gençlerbirliği-Beşiktaş (Ankara 19 Mayıs)

7 Şubat Çarşamba:

18.00 Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

20.30 Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor (Ülker)

8 Şubat Perşembe:

20.30 Galatasaray-Atiker Konyaspor (Türk Telekom)

Yarı final eşleşmeleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri de belli olacak. Çeyrek final için yapılan kura çekiminde, yarı finalde hangi takımların eşleşeceği de belirlenmişti. Buna göre, 27-28 Şubat ve 1 Mart ile 17-19 Nisan'da oynanacak yarı final maçlarında, Kayserispor-Teleset Mobilya Akhisarspor eşleşmesinin galibiyle Galatasaray-Atiker Konyaspor eşleşmesinde turu geçen takım karşılaşacak.

Yarı finalin diğer ayağında ise Beşiktaş-Gençlerbirliği eşleşmesinin kazananı ile Fenerbahçe-Akın Çorap Giresunspor eşleşmesinde tur atlayan takım karşı karşıya gelecek.

AA

Son Güncelleme: 05.02.2018 17:04
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Ziraat Türkiye KupasıTeleset Mobilya AkhisarsporKayserisporGençlerbirliğiGalatasarayFutbolFenerbahçeBeşiktaşAtiker KonyasporAkın Çorap Giresunspor
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