Kupa fatihi zor deplasmanda

2018-2019 sezonuna TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra TFF Süper Kupa maçında da Galatasaray'ı penaltılarla mağlup eden Akhisarspor, kupa ile başladığı sezonun ilk maçında Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak. Teknik direktör Safet Susic yönetimindeki yeşil-siyahlı ekipte geçen sezondan cezası devam eden kaleci Milan Lukac'ın dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Akhisarspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

İlk hafta maçlarında yenilmiyor

Süper Lig'de 7. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor, daha önceki 6 sezon açılış maçında mağlup olmadı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip sadece 1 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.