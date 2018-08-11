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Kupa fatihi zor deplasmanda

Sezona TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, Süper Lig'in ilk haftasında yarın Beşiktaş'la karşılaşacak

11 Ağustos 2018 Cumartesi 13:31
Kupa fatihi zor deplasmanda

2018-2019 sezonuna TFF Süper Kupa'yı kazanarak başlayan Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'deki ilk maçında yarın Beşiktaş'a konuk olacak.

Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra TFF Süper Kupa maçında da Galatasaray'ı penaltılarla mağlup eden Akhisarspor, kupa ile başladığı sezonun ilk maçında Beşiktaş'la İstanbul'da karşılaşacak. Teknik direktör Safet Susic yönetimindeki yeşil-siyahlı ekipte geçen sezondan cezası devam eden kaleci Milan Lukac'ın dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Vodafone Park'ta saat 21.45'te başlayacak Beşiktaş-Akhisarspor maçını hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

İlk hafta maçlarında yenilmiyor

Süper Lig'de 7. sezonunda mücadele etmeye hazırlanan Akhisarspor, daha önceki 6 sezon açılış maçında mağlup olmadı. Bu karşılaşmalarda 5 galibiyet alan yeşil-siyahlı ekip sadece 1 müsabakada sahadan beraberlikle ayrıldı.

AA

Son Güncelleme: 11.08.2018 13:53
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigFutbolBeşiktaşAkhisarspor
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