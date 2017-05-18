Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Medipol Başakşehir'e elenerek sezonu kupasız kapatması kesinleşen Fenerbahçe'nin kupa hasreti 3 sezona çıktı.

Spor Toto Süper Lig'de kötü başladığı sezonda şampiyonluk yarışından erken kopan sarı-lacivertli ekip, hedef olarak belirlediği Türkiye Kupası'nda da amacına ulaşamadı. Yarı finalde, sezonun flaş takımı Medipol Başakşehir ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçı deplasmanda 2-2 bitirerek tur için avantaj yakalasa da bunu kullanamadı. Yarı finalin rövanşında turuncu-lacivertlileri ağırlayan Fenerbahçe, normal süresi 2-2 sona eren ve önce uzatmaya, sonra da penaltılara giden maçta rakibine 10-9 mağlup oldu. TFF Süper Kupa'da da oynama hakkı elde edemeyen sarı-lacivertliler, üst üste 3. sezonu da kupasız kapattı.

Son kupa 2013-2014'te

Son yıllarda futbolda yaptığı yatırımın karşılığını sportif anlamda alamayan Fenerbahçe, son kupasını 2013-2014 sezonunda kaldırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek sezonu iki kupayla bitirdi. Fenerbahçe, 2013-2014'teki Süper Lig ve TFF Süper Kupa zaferlerinin ardından 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarını eli boş kapattı.

Ligde 3, kupada 4 sezondur başarıya hasret

Fenerbahçe, Süper Lig'de 3, Türkiye Kupası'nda ise 4 sezondur şampiyonluk yaşayamıyor. Ligde en son 2013-2014 sezonunda mutlu sona ulaşan sarı-lacivertliler, Türkiye Kupası'nda ise 2012-2013'ten beri kupa alamıyor.

Pereira ve Advocaat kupa kaldıramadı

Fenerbahçe'nin son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi. Son kupasını İsmail Kartal yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı Dick Advocaat beklentileri karşılayamadı. Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, gelecek sezon takımın başında olmayacak Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.