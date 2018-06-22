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Kupa heyecanı 3 maçla sürecek

Dünya Kupası'nda yarın F ve G gruplarında toplam 3 maç oynanacak

22 Haziran 2018 Cuma 11:37
Kupa heyecanı 3 maçla sürecek

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan, F ve G gruplarında yarın oynanacak 3 maçla devam edecek.

Günün ilk maçında G Grubu'nda Belçika ile Tunus karşı karşıya gelecek. Başkent Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Panama'yı mağlup eden Belçika'nın 3 puanı bulunurken, son dakika golüyle İngiltere'ye mağlup olan Tunus henüz puanla tanışamadı.

Yarının ikinci maçında F Grubu'nda Güney Kore ile Meksika karşılaşacak. Rostov Arena'da oynanacak mücadelenin başlama saati 18.00.

Bu maç öncesinde, son şampiyon Almanya'yı yenen Meksika'nın 3 puanı var, İsveç'e mağlup olan Güney Kore'nin ise henüz puanı yok.

Günün son maçı ise Almanya ile İsveç arasında olacak. F Grubu mücadelesi Soçi şehrindeki Fisht Stadı'nda oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
2018 FIFA Dünya KupasıAlmanyaBelçikaFutbolGüney KoreIsveçMeksikaTunus
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