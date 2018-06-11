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Kupa için 8 milyar dolar harcandı

Rusya, başkent Moskova dahil 11 şehirde gerçekleştirilecek 2018 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır

11 Haziran 2018 Pazartesi 13:11
Kupa için 8 milyar dolar harcandı

Rusya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-15 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek 2018 FIFA Dünya Kupası için hazırlıklar tamamlandı.

Elemeleri geçen 32 ülkenin milli takımının 64 maç yapacağı şampiyona Rusya’nın 11 farklı şehrinde 12 stadyumda yapılacak. Sadece başkent Moskova'da Lujniki ve Spartak stadyumunda final maçı dahil 12 maç oynanacağı şampiyonada diğer maçlar ise St. Petersburg, Kaliningrad, Kazan, Nijniy Novgorod, Rostov-on-Don, Samara, Saransk, Soçi, Volgograd ve Ekaterinburg'da yapılacak.

Dünya Kupası organizatörleri şampiyonayı izlemek için Rusya'ya ülke dışından 1 milyonun üzerinde seyirci gelmesini bekliyor. Organizasyonda canlı yayınlarla maçların dünya nüfusunun yaklaşık yarısına denk gelen 3 milyar kişinin izleyeceği hesaplanıyor.

Dünya Kupası'na hazırlık için yaklaşık 8 milyar dolar harcandı

Rusya, ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası'na yaklaşık 8 yılda hazırlandı. Ev sahipliği kararının verildiği 2010'dan bu yana ülkenin 11 şehrinde 10 stadyum inşa edilirken, 2 stadyum ise elden geçirildi. Rusya'da bu süre içerisinde seyircilerin konaklama imkanlarını arttırmak için 10 bin civarında odaya sahip 62 yeni otel inşa edildi.

Yapılan yatırımlar ulaşım altyapısının geliştirilmesini gerektirdi. Yolların inşası ve tadilatına ek olarak, toplu taşıma hatlarında da yenilikler ve düzenlemeler yapıldı. Rus hükümetinin rakamlarına göre, 2018 Dünya Kupası için inşa edilen tüm altyapının yaklaşık maliyeti 480 milyar ruble (yaklaşık 8 milyar dolar) oldu. İki yıl önce Kurt Zabivaka yüzde 52,8 çoğunluğun oyu ile Dünya Kupası'nın maskotu oldu. Rusya Merkez Bankası, Dünya Kupası'na özel madeni ve kağıt para basarak tedavüle soktu.

Şampiyonanın yapılacağı bütün şehirlerde taraftarların açık alanda gruplar halinde maçları seyredebileceği özel alanlar oluşturuldu. Festival şeklinde özel etkinliklerin yapılacağı bu alanlar şehirlerin en turistik merkezlerinde kuruldu. Bu alanlarda büyük ekranlarda maç seyretmenin dışında konserler verilirken, futbol yıldızları ile görüşmeler de gerçekleştirilecek. Ayrıca bu alanlarda FIFA sponsorlarının Dünya Kupası'na özel hediyelik eşyaları satılacak. Şampiyona boyunca 11 şehirin değişik noktalarında ve stadyumlarda yaklaşık 15 bin gönüllü Rusya'ya gelen futbol takımlarına ve taraftarlara yardımcı olacak.

Dünya Kupası mücadelesini seyretmek için bilet alanlar, bu biletler sayesinde Rusya'ya vizesiz seyahat edebilecek. Pasaportları ile birlikte FanID kaydı yaptıracak biletli seyirciler, şampiyonanın ilk maçından 10 gün önce, son maçından ise 10 gün sonrasına kadar Rusya'da vizesiz kalabilecekler.

Bileti olan taraftarlar ücretsiz olarak maçın oynanacağı şehirlere gitmek için ücretsiz olarak trenlerden yararlanabilecekler. Rusya'da Dünya Kupası için yüksek düzeyde güvenlik önlemleri alındı.

Maçların yapılacağı şehirlerde ayrıca sıkı güvenlik önlemleri alınırken, 32 farklı ülkeden yaklaşık 150 yabancı polis Uluslararası Polis İş Birliği Merkezi'nde görev yapacak.

Ayrıca maçın yapılacağı şehirlerde turistler için özel polisler görevlendirilirken, Moskova'ya mevcut polis miktarına ilave olarak bin 500 polis daha sevk edildi.

AA

Son Güncelleme: 11.06.2018 13:11
Anahtar Kelimeler:
RusyaHazırlıklarFutbolDünya Kupası2018 FIFA Dünya Kupası
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