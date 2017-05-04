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"Kupa için bizi motive edecek"

Atiker Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, "Aytemiz Alanyaspor maçında elde edeceğimiz puanlar, bizi kupada oynayacağımız Kasımpaşa maçına çok daha kolay motive edecektir" şeklinde konuştu

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"Kupa için bizi motive edecek"

Atiker Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında elde edecekleri puanların, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kasımpaşa ile yapacakları ikinci maç öncesinde takıma motivasyon sağlayacağını söyledi. 

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, kalan maçlarda iyi sonuçlar alarak bu sezonki hedeflerine ulaşacaklarına inandığını belirtti. Ligde konuk edecekleri Aytemiz Alanyaspor ile 6 Mayıs'ta zorlu bir maça çıkacaklarını vurgulayan Baydar, "Aytemiz Alanyaspor maçında elde edeceğimiz puanlar bizi kupada oynayacağımız Kasımpaşa maçına çok daha kolay motive edecektir. Alanyaspor karşısında iyi bir mücadele sonunda, güzel bir skor elde ederek taraftarlarımızı sevindirmeyi arzu ediyoruz." ifadelerini kullandı. Baydar, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Kasımpaşa ile 16 Mayıs Salı günü karşılaşacaklarını anımsatarak, "Değerlendirme açısından fakir, ucuz ve pozisyona uzak çalınan düdüklerin telafisinin olmayacağının herkes tarafından bilindiği bir müsabaka öncesinde, karşılaşmayı yönetecek hakemlere, emeklerin heba olmaması için aşırı dikkat ve hassasiyet çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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FutbolAtiker KonyasporAhmet Baydar
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