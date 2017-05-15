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Kupa mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş müsabakasında, Medipol Başakşehir ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü

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Kupa mesaisi sürüyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında 17 Mayıs Çarşamba günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların, iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas idmanıyla sürdürdükleri antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladıkları kaydedildi. Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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FutbolFenerbahçeAntrenman
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