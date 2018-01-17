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Kupa olmadı hedef lig

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, "Kupadan elendiğimiz için üzüldük ancak bu dünyanın sonu değil. Bundan sonra ligde başarılı olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu

17 Ocak 2018 Çarşamba 13:22
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Kupa olmadı hedef lig

Bursaspor'da, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği'ne elenmenin üzüntüsü yaşanıyor.

Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yaptığı açıklamada, ilk maçta 1-0 mağlup oldukları Gençlerbirliği karşısında turu geçecek skor almak için sahaya çıktıklarını anımsattı. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında takımın iyi bir oyun sergileyemediğini ancak sonrasında rakipleri karşısında üstün duruma geçtiklerini anlatan Ay, "Maçta 1-0 geriden gelerek skoru 2-1'e taşıdık. Çok sayıda pozisyona girdik. Belki 4-5 farkla kazanacağımız maçı 1 farkla kazanabildik. Ancak bu skor turu geçmemize yeterli olmadı." dedi.

Ay, kupadan elenmeyi hiç hak etmediklerini ancak bu sonucu da geleceğe bakmak adına kabullenmek gerektiğini vurgulayarak, "Olmayınca olmuyor. İlk maçta da direkten dönen topumuz vardı, bu maçta da aynısı oldu. Kupadan elendiğimiz için üzüldük ancak bu dünyanın sonu değil. Bundan sonra ligde başarılı olmaya çalışacağız." diye konuştu. Maçın hafta içinde ve saat 16.00'da oynanmasına karşın tribünlerde 10 binin üzerinde taraftar olduğuna da değinen Ay, şunları kaydetti: "Her şeyden öte özellikle taraftarımıza teşekkür ediyorum. Soğuk havaya karşın takımlarını her zaman olduğu gibi yine yalnız bırakmadılar. Turu geçecek skoru elde etmek adına 90 dakika boyunca takımlarını desteklediler. Turu geçerek onları mutlu etmek isterdik. Artık bu maçı geride bırakmamız gerektiğinin de farkındayız. Şimdi ligin ikinci yarısına sahamızda Medipol Başakşehir maçı ile başlıyoruz. Yine taraftarımızın desteğiyle Başakşehir'i yenerek ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyoruz. Bunu gerçekleştireceğimize inanıyorum."

AA

Son Güncelleme: 17.01.2018 13:38
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGFutbolBursasporBaşkanAli Ay
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