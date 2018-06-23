Kupada 3 maç oynanacak

2018 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan yarın oynanacak 3 karşılaşmayla devam edecek.

Kupada G ve H gruplarında oynanacak 3 maçla grup aşamasındaki ikinci müsabakalar tamamlanacak. Günün ilk maçında G Grubu'nda İngiltere ile Panama karşı karşıya gelecek. Nizhny Novgorod Stadı'nda oynanacak mücadele saat 15.00'te başlayacak.

Gruptaki ilk maçında Tunus'u mağlup eden İngiltere'nin 3 puanı bulunuyor, Belçika'ya mağlup olan Panama henüz puanla tanışamadı.

Yarının ikinci maçında H Grubu'nda Japonya ile Senegal karşılaşacak. Ekaterinburg Arena'daki mücadele TSİ 18.00'de oynanacak.

Bu maç öncesinde Japonya ve Senegal üçer puana sahip.

Günün son maçı ise puanı bulunmayan iki ekip Polonya ile Kolombiya arasında olacak. H Grubu mücadelesi Kazan Arena'da oynanacak ve saat 21.00'de başlayacak.