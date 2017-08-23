Kupada eşleşmeler belli oldu

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarının kura çekimi İstanbul'da yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör Kurul Başkanı Ali Düşmez, genel sekreter Kadir Kardaş, genel sekreter vekili Özcan Şepik ve maç planlama müdürü Besim Yalçın'ın yanı sıra kulüp yetkilileri katıldı.

Kupada 1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 45 olmak üzere toplam 66 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Kura çekiminde konuşan Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk defa amatör kulüplerin de katılımıyla yapıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "TFF çeşitli konularda hep konuşuluyor ama kamuoyunda federasyonun yaptığı çok değerli işler es geçiliyor. Bunlardan bir tanesi de Ziraat Türkiye Kupası'nın Cumhuriyet tarihinde ilk defa amatör kulüplerin de katılımıyla yapılmasıdır. Dün oynanan maçların 5'inde canlı yayın vardı. Büyük bir teveccüh gördü. İlk defa içinde amatör takımların olduğu 5 Ziraat Türkiye Kupası maçı naklen yayınlandı. Çok da büyük bir katılım oldu. Türk futbolu adına amatörler ile profesyonellerin buluşması ikinci bir kazanım. Naklen yayınların amatör sporlara girmesi de çok önemli. TFF Yönetim Kurulu olarak kazanımları büyütmeye çalıştığımızı herkesin bilmesini istiyorum."

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında eşleşmeler şöyle:

Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor

Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor

Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor

Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor

Düzcespor-Kocaelispor

Edirnespor-Dardanelspor

Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor

Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor

Karacabey Birlikspor-Altınova Belediyespor

Tire 1922-Turgutluspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003

Muğlaspor-Aydınspor 1923

Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor

Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor

Sinopspor-Erbaaspor

Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor

Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor Gençlik

68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor

Payasspor-Kırıkhanspor

Osmaniyespor-Erzin Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor

Ofspor-Yomraspor

1461 Trabzon-Arsinspor

Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor

12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor

Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor

Kars 36-Muşspor

Ağrı 1970-Van Büyükşehir Belediyespor

Siirt İl Özel İdare-Batman Petrolspor

Cizrespor-Yüksekova Belediyespor