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Kupada heyecan sürüyor

​​​​​​​Kupada bugün oynanacak 4 maçla grup aşamasındaki son müsabakalar başlayacak

24 Haziran 2018 Pazar 17:35
Kupada heyecan sürüyor

Kupada A ve B gruplarında bugün 4 maç oynanacak ve bu gruplardaki karşılaşmalar tamamlanacak. A Grubu’nda saat 17.00’de Uruguay-Rusya ve Suudi Arabistan-Mısır karşılaşmaları oynanacak. Uruguay-Rusya mücadelesi Samara Arena’da, Suudi Arabistan-Mısır karşılaşması ise Volgograd Arena’da gerçekleştirilecek. Bu grupta Uruguay ve Rusya, son 16 turuna kalmayı garantilemişti. İki takım, liderlik mücadelesine çıkacak. B Grubu’nda ise Kaliningrad Stadı’nda İspanya-Fas, Mordovia Arena’da da İran-Portekiz karşılaşmaları oynanacak. İki maçın da başlama saati 21.00. Bu grupta İspanya ve Portekiz’in 4’er, İran’ın ise 3 puanı bulunuyor. İlk iki maçından puansız ayrılan Fas ise gruptan çıkma şansını yitirmişti.

İran ile Portekiz 3. randevuda

2018 FIFA Dünya Kupası’nda B Grubu’ndaki son maçlarında bugün birbirlerine rakip olacak İran ile Portekiz tarihlerinde 3. kez karşılaşacak. İki ülke A milli futbol takımları arasında bugüne kadar oynanan 2 maçı da Portekiz kazandı. Avrupa temsilcisi, galip geldiği iki maçta rakibine gol şansı vermedi. Portekiz, İran filelerini ise 5 kez havalandırdı. Avrupa ve Asya temsilcileri, ilk maçlarını Güney Amerika’da oynadı. İki ekip, Brezilya Kurtuluş Kupası’nda 14 Haziran 1972’de karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Portekiz 3-0 kazandı.

57 yıl sonra karşı karşıya

İspanya ile Fas, 57 yıl sonra birbirlerine rakip olacak. İki ülke A milli futbol takımları, son olarak 23 Kasım 1961’de karşı karşıya gelmişti. İki ekip, bu mücadele ile tarihlerinde 3. kez karşılaşacak. İspanya ile Fas, daha önce yaptıkları iki maçı 10 gün arayla oynadı. Dünya Kupası elemelerinde karşı karşıya gelen iki ekip arasında 12 Kasım 1961’de Fas’ta oynanan ilk maçı İspanya 1-0 kazandı. Madrid’de 23 Kasım 1961’de oynanan rövanşı da 3-2 kazanan İspanya, play-off etabını geçti.

Uruguay ile Rusya 9. maçında

Uruguay ile turnuvanın ev sahibi Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) dönemi de dahil olmak üzere tarihlerinde 9. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki rekabette Rusya’nın üstünlüğü göze çarpıyor. Geride kalan 8 maçta Rusya’nın 6 galibiyeti bulunurken, Uruguay 1 kez sahadan galip ayrıldı. Bir karşılaşma da beraberlikle sona erdi. Uruguay ile Rusya, Sovyetler Birliği (SSCB) dönemindeki ilk maçlarına 1961’de çıktı. Uruguay’da oynanan mücadeleyi Rusya 2-1 kazandı. Uruguay, Rusya karşısındaki tek galibiyetini 1970’de Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda elde etti. İki ekip, son olarak 25 Mayıs 2012’de karşı karşıya geldi. Rusya’nın başkenti Moskova’daki hazırlık mücadelesi, 1-1’lik eşitlikle tamamlandı.

Anahtar Kelimeler:
Dünya KupasıRusyaA Ve B Grubu
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