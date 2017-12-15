Kupada kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki Orhan Saka Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp temsilcileri katıldı.

Kupanın son 16 turunda müsabakalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Bu turda ilk maçlar 26, 27 ve 28 Aralık 2017'de, rövanş karşılaşmaları ise 16, 17 ve 18 Ocak 2018'de oynanacak.

Eşleşmeler

Kura çekimi sonucunda son 16 turu eşleşmeleri şöyle oluştu:

Beşiktaş-Osmanlıspor

Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor

Galatasaray-Bucaspor

Kayserispor-Antalyaspor

Fenerbahçe-İstanbulspor

Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir

Gençlerbirliği-Bursaspor

Atiker Konyaspor-Trabzonspor

Muhabir: Süha Gür