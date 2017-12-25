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Kupada son 16 heyecanı başlıyor

Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak

25 Aralık 2017 Pazartesi 12:57
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Kupada son 16 heyecanı başlıyor

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda, son 16 turu mücadelesi yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Son 16 turunda karşılaşmalar çift maç eleme usulüne göre yapılacak. Müsabaka programı şöyle:

Yarın:

18.30 Gençlerbirliği-Bursaspor (Ankara 19 Mayıs)

20.30 Galatasaray-Bucaspor (Türk Telekom)

27 Aralık Çarşamba:

15.00 Akın Çorap Giresunspor-Medipol Başakşehir (Giresun Atatürk)

16.30 Kayserispor-Antalyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

18.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye)

20.30 Fenerbahçe-İstanbulspor (Ülker)

28 Aralık Perşembe:

16.30 Boluspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bolu Atatürk)

20.30 Beşiktaş-Osmanlıspor (Vodafone Park)

AA

Son Güncelleme: 25.12.2017 12:58
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye KupasıTürkiye Futbol FederasyonuSporSon 16 TuruFutbol
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