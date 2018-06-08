Kupaların kartkoliği Zidane

FIFA Dünya Kupası finallerinde en çok kart gören oyuncu Fransızların unutulmaz futbolcusu Zinedine Zidane oldu.

Zidane, Fransa ile katıldığı 3 Dünya Kupası'nda 2'si kırmızı, 4'ü de sarı olmak üzere toplam 6 kez kartla cezalandırıldı. Dünya kupalarına 1998, 2002 ve 2006 yıllarında katılan Zidane, oynadığı 12 maçta 4 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.

Zidane, ilk kırmızı kartla ülkesinde düzenlenen 1998 Dünya Kupası'nda tanıştı. Suudi Arabistan ile yapılan ve Fransa'nın 4-0 kazandığı grup maçının 71. dakikasında kırmızı kart gören Zidane, takımını yalnız bıraktı.

Materazzi'ye kafa attı

Fransız futbolcunun en çok ses getiren kırmızı kartı ise 2006 Almanya'da İtalya ile yaptıkları final maçındaki kart oldu. Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finalde Zidane, 7. dakikada attığı penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. İtalya Marco Materazzi'nin 19. dakikada attığı golle karşılık verdi ve maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı. Zidane, maçın 110. dakikasında Materazzi'ye attığı kafayla kırmızı kart görürken, bu kart uzun süre spor dünyasının gündeminde yerini aldı. 1-1 sona karşılaşma sonunda İtalya penaltı atışlarıyla 5-3 kazanıp, Dünya Kupası'nı müzesine götürürken, bu şampiyonluktan çok Zidane'ın kafası konuşuldu.

Song, Cafu, Maradona ve Matthaeus

Zidane'dan sonra Dünya Kupası tarihinde en çok kart gören futbolcular ise Brezilyalı Cafu, Kamerunlu Rigobert Song, Arjantinli Diego Maradona ve Alman Lothar Matthaeus oldu. Cafu 10 maçta 6 sarı, Song 9 maçta 3 sarı, 2 kırmızı, Maradona 21 maçta 4 sarı, 1 kırmızı, Matthaeus ise 25 maçta 5 sarı kartla cezalandırıldı. Dünya kupaları tarihinde en çok kart gören ilk 5 futbolcu şöyle:

En çabuk kırmızı kart

Finaller tarihinde en çabuk kırmızı kartı Uruguaylı Sergio Batista gördü. Meksika'da 1986'da yapılan finallerde Batista, İskoçya maçının henüz 56. saniyesinde kırmızı kartla cezalandırıldı ve Dünya Kupası'nın en çabuk kırmızı kart gören oyuncusu olarak kayıtlara geçti.

Atılan ilk oyuncu Perulu Casas'a

Dünya Kupası finallerinde oyundan atılan ilk futbolcu Perulu Mario de Las Casas olurken, takımını yalnız bıraksa da tarihe geçmiş oldu. Casas, 1930'da Uruguay'da yapılan ilk Dünya Kupası finallerinde Romanya maçında oyundan atıldı.

Song ve Zidane iki kupada da kırmızı kartla cezalandırıldı

Dünya Kupası'nın en ''hırçın'' takımları arasında yer alan Kamerun'un savunma oyuncusu Rigobert Song ile Fransa Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Zinedine Zidane iki kupada birden kırmızı kart gören futbolcular olarak tarihe adlarını yazdırdı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Song, 1994'te Brezilya, 1998'de de Şili maçlarında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Zidane ise 1998 ve 2006'da kırmızı kart gördü.

Kırmızı kart gören ilk kaleci Pagliuca

Finallerde ilk kırmızı kart gören kaleci ABD 1994'te İtalyan Gianluca Pagliuca oldu. Pagliuca, Norveç ile yapılan grup maçının 21. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı. "Gök Mavililer", 10 kişi oynamalarına rağmen Dino Baggio'nun 69. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.