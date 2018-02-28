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Kupalarla dolu müze açıldı

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'ndaki Galatasaray Stadyum Müzesi'nin resmi açılışı yapıldı

28 Şubat 2018 Çarşamba 13:24
Kupalarla dolu müze açıldı

Müzenin açılış törenine Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ile sarı-kırmızılı camiadan çok sayıda isim katıldı.

Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın çelenk gönderdiği törende, müzenin açılış kurdelesini Bakan Bak, Vali Şahin ve Mustafa Cengiz ile sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek kesti.

Törende konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ın Türk sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu dile belirterek, müzenin açılışında bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Sporun birleştirici bir güç olduğunu aktaran Bakan Bak, şöyle konuştu: "Burada Galatasaray'ın Türk sporuna yaptığı hizmetler sergileniyor. Güzide rakipleriyle birlikte pek çok branştaki rekabeti ve tarihi sergileniyor. Aynı zamanda Türk sporunun da tarihi sergileniyor. Çünkü 1905'te kurulan kulübümüz, başta futbol olmak üzere pek çok branşta Türk sporuna büyük hizmetler sağlamıştır. Yurt dışında statların içinde müzeleri görüyorsunuz. Böyle bir müzenin Türk Telekom Stadyumu'nda olması; gençlerin, çocukların Galatasaray'ın ne kadar büyük bir kulüp olduğunu görmesi, turistlerin burayı ziyareti önemli. Diğer kulüplerimiz de bu çalışmalarını yürütüyorlar. Galatasaray, ortaya koyduğu başarılarla Türk sporunun gururlarından biridir. Olimpik branşlarda da önemli başarılar elde etmiştir. Bunun devamını diliyorum. Galatasaray camiasının önemli gününde sizlerle birlikte olduğum için mutluyum. Galatasaray ailesi ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

Mustafa Cengiz de Galatasaray adına önemli bir an yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Bu ana onur verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Müzeler; medeniyet ve kültürün sergisidir. Bu sergilenen kültür ve medeniyet, geçmişi anlamak, bugünü kavramak, geleceği tahmin etmek üzerine kuruludur. Biz bu müzemizde Galatasaray'ın 113 yıllık geçmişini kısa şekilde anlatmaya çalıştık. Kısa diyorum çünkü burada bulunan kupa sayısı yaklaşık 800. Halen 3500 kupamız Beyoğlu'ndaki müzemizde beklemekte. Müzemizde bulunan bütün eserler tek taraflı elde edilmiş başarıların müzesi değil. Bu değerli kupaları değerli rakiplerimizle mücadele ederek elde ettik."

Cengiz, Galatasaray tarihinden eserler ile kazanılan kupaların sergilendiği müzenin yapılmasında emekleri olanlara teşekkür etti. Galatasaray Stadyum Müzesi yarın kapılarını halka açacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray KulübüGalatasaray Stadyum MüzesiGençlik Ve Spor BakanıMustafa CengizOsman Aşkın BakSpor
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