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Kupanın en gollü maçları

Macarlar, 1982'de El Salvador'u 10-1, 1954'de de Güney Kore'yi 9-0 mağlup etti

12 Haziran 2018 Salı 14:17
Kupanın en gollü maçları

Dünya Kupası finallerinin en farklı galibiyetlerine Macaristan imza attı.

Macarların 1982 Dünya Kupası'nda El Salvador'u 10-1 mağlup ettiği karşılaşma, kupa tarihinin en farklı galibiyeti olarak tarihe geçti. Macaristan ayrıca 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 9-0 mağlup etmeyi başardı. Aynı sonucu 1974 Dünya Kupası'nda Yugoslavya, Zaire karşısında elde etti.

Bu arada Türkiye de 1954 Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi 7-0 yenerek, kupa tarihinin farklı galibiyetlerinden birini aldı.

En gollü maçlar

Dünya kupalarının en gollü maçı, 1954'de İsviçre'de düzenlenen şampiyonada oynandı. Avusturya, ev sahibi İsviçre'yi 7-5 mağlup ederken, sporseverler bu karşılaşmada toplam 12 gol gördü. 1938'de Brezilya-Polonya, 1954'te Macaristan-Batı Almanya ve 1982'de Macaristan-El Salvador karşılaşmaları da 11'er gole sahne oldu.

AA

Son Güncelleme: 12.06.2018 14:28
Anahtar Kelimeler:
MacaristanFutbolEl SalvadorDünya Kupası
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