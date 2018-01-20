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Kupanın rövanşını ligde alacak

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:37
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Kupanın rövanşını ligde alacak

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda, 1-1 berabere kalarak elendiği rakibi ile 4 gün sonra bu kez ligde karşılaşacak bordo-mavililer, ikinci yarıya galibiyetle başlamak istiyor.

Ligde son 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, 3 puanı hanesine yazdırarak şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda 13.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Trabzonspor'da Mustafa Akbaş ve Fabian Castillo, sakatlıkları nedeniyle görev yapamayacak.

Bordo-mavililerde 8 oyuncu kart sınırında

Trabzonspor'da maç öncesi 8 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Joao Pereira, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi, Matus Bero, Burak Yılmaz, Tomas Hubocan ve Mustafa Akbaş, sarı kart sınırında yer alan isimler. Sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mustafa Akbaş dışındaki oyuncular, kart görmeleri halinde Fenerbahçe maçında sahada yer alamayacak. Trabzonspor'un Atiker Konyaspor maçında Onur Recep Kıvrak, Pereira, Hubocan, Durica, Novak, Okay Yokuşlu, Onazi, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, N'Doye ve Burak Yılmaz 11'i ile mücadele etmesi bekleniyor.

AA

Son Güncelleme: 20.01.2018 13:41
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigSporFutbolAtiker Konyaspor
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