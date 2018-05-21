Kupasız geçen 8 sezon

50. yılında hedeflerinin uzağında kalan Trabzonspor'un kupa hasreti 8 sezona çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Atiker Konyaspor'a elenen, ligi de 55 puanla 5. sırada kapatan bordo-mavililer, 8 sezondur kupa kaldıramadı. En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa GAP Arena'da Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nı kazanan bordo-mavililer, 8 sezondur kupaya uzanamadı.

Avrupa kupalarında 3 sezondur yok

Ligi 5. sırada tamamlayan Trabzonspor, Avrupa kupalarına katılma hakkı da elde edemedi. En son 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemelerinde mücadele eden bordo-mavililer, son 3 sezondur Avrupa kupaları hedefini gerçekleştiremedi.

Karadeniz ekibi, 2015-2016 sezonunu 12. sırada, 2016-2017 sezonunu 6. sırada, 2017-2018 sezonu da 5. sırada tamamlayarak Avrupa biletini alamadı. Trabzonspor, 13 sezon sonra art arda 3 sezon Avrupa kupalarında boy gösterememiş olacak.

Son 3 sezondaki en fazla puanı

Trabzonspor, ligde son 3 sezon içerisindeki en fazla puanı topladı. Bordo-mavililer, 2016-2017 sezonunda 51 puan, 2015-2016 sezonunda 40 puan elde ederken 2014-2015 sezonunda 57 puanla ligi tamamlamıştı.

Ligde son 7 sezonun en golcüsü

Ligi 63 golle kapatan Trabzonspor, rakip kale önünde 7 sezon içerisindeki en golcü performansını ortaya koydu. 2011-2012 sezonunda 34 maçlık periyotta 60, 2012-2013 sezonunda 39, 2013-2014 sezonunda 53, 2014-2015 sezonunda 58, 2015-2016 sezonunda 40, 2016-2017 sezonunda 39 gol kaydeden bordo-mavililer, 2010-2011 sezonunda 69 gol atma başarısı göstermişti.

Dış sahada başarılı dönem

Trabzonspor, dış sahada iç sahaya yakın bir puan topladı. İç saha maçlarında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyetle 29 puan elde ederek 7. sırada yer alan bordo-mavililer, dış sahada ise 6 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyetle 26 puan elde etti ve bu alanda ligde 3. başarılı ekip oldu.

Yönetim kurulu ve teknik direktör değişimi

Trabzonspor'un 50. yılda yönetim kurulu ve teknik heyetinde değişimler yaşandı. Muharrem Usta başkanlığındaki yönetim kurulunun olağanüstü genel kurul kararı almasının ardından 7-8 Nisan tarihlerinde yapılan genel kurulda Ahmet Ağaoğlu, başkanlığa seçildi.

Sezona teknik direktör Ersun Yanal ile başlayan bordo-mavililer, 8. hafta sonunda teknik direktör değişimine gitti. Yönetim kurulu, bordo-mavili takımın 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 9 puanla 11. sırada yer almasının ardından Yanal'ın yerine Rıza Çalımbay'ı göreve getirdi. Karadeniz ekibi, Çalımbay ile ligde 26 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 46 puan elde ederek toplamda 55 puanla ligi 5 . sırada bitirdi.