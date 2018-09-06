Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
92763
ALTIN
254.284
DOLAR
6.5887
STERLİN
8.5370
EURO
7.6592

“Kural sene sonunda revize edilecek”

TFF Başkan Vekili Ali Dürüst, Süper Lig’deki yabancı oyuncu kuralının Kulüpler Birliği Vakfıyla görüşülerek sene sonunda revize edileceğini söyledi

06 Eylül 2018 Perşembe 16:54
“Kural sene sonunda revize edilecek”

TFF Başkan Vekili Dürüst, yabancı oyuncu kuralına ilişkin, “Federasyonun görüşü, Kulüpler Birliği’nde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor” dedi. Ali Dürüst, spor kamuoyunun gündeminde olan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamada bulundu.

“Çalışmalar sürüyor”

“Şenol Güneş yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi. Bir başka eski milli takım teknik direktörlerinden Fatih Terim ise yabancı oyuncunun serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Federasyonun bu konudaki görüşü ne olacak?” sorusuna Dürüst, “Federasyonun görüşü Kulüpler Birliğinde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor.” yanıtını verdi. Ali Dürüst, “Bu konuda Kulüpler Birliğinin sizden talebi nedir?” sorusunu ise, “Daha bir görüşme olmadı. Esas olan kulüplerin federasyonuyuz. Hem Türk futboluna, hem Türk Milli Takımı’na hem de futbolun değerine uygun olacak bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz.” şeklinde cevapladı.

“Kulüplere mali disiplin getireceğiz”

Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir’in, “UEFA standart uyguluyor, cezalar veriyor. Federasyonun kulüpleri mali yönden denetleyici UEFA’dakine benzer bir kurul oluşturması gerek.” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, şöyle konuştu: “O mekanizma var zaten. Bunu belki UEFA normlarına çıkarabiliriz. Kulüplerimiz hazır olduğu vakit buna başlayacağız. Lisans alabilmek için bir takım kriterler var, o kriterlere uymaları lazım, borçsuzluk olsun, üçüncü şahıslara borçların ortadan kalkması gibi. Dolayısıyla artık kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
TFF Başkan Vekili Ali DürüstYabancı SınırıKulüpler Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rakibimiz Rusya
Rakibimiz Rusya
“Trabzonlu’nun desteği çok önemli”
“Trabzonlu’nun desteği çok önemli”
Uluslar Ligi başlıyor
Uluslar Ligi başlıyor
Ampute milliler kupaya hazırlanıyor
Ampute milliler kupaya hazırlanıyor
‘Mesut’un geri dönmesini beklemiyorum’
‘Mesut’un geri dönmesini beklemiyorum’
Danimarka futsaldan takviye aldı
Danimarka futsaldan takviye aldı
“Güzel günler bizi bekliyor”
“Güzel günler bizi bekliyor”
Trabzonspor’da yabancılar coştu
Trabzonspor’da yabancılar coştu
En yerli takım Bursaspor
En yerli takım Bursaspor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim