“Kural sene sonunda revize edilecek”

TFF Başkan Vekili Dürüst, yabancı oyuncu kuralına ilişkin, “Federasyonun görüşü, Kulüpler Birliği’nde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor” dedi. Ali Dürüst, spor kamuoyunun gündeminde olan yabancı oyuncu kuralı ile ilgili açıklamada bulundu.

“Çalışmalar sürüyor”

“Şenol Güneş yabancı oyuncu sayısının fazla olduğunu söyledi. Bir başka eski milli takım teknik direktörlerinden Fatih Terim ise yabancı oyuncunun serbest bırakılması gerektiğini belirtmişti. Federasyonun bu konudaki görüşü ne olacak?” sorusuna Dürüst, “Federasyonun görüşü Kulüpler Birliğinde alınan bir karardır. Geçtiğimiz günlerde de konuştuk. Bu sene sonunda revize edilecek. Kulüpler Birliği ile çalışma devam ediyor.” yanıtını verdi. Ali Dürüst, “Bu konuda Kulüpler Birliğinin sizden talebi nedir?” sorusunu ise, “Daha bir görüşme olmadı. Esas olan kulüplerin federasyonuyuz. Hem Türk futboluna, hem Türk Milli Takımı’na hem de futbolun değerine uygun olacak bir çözüm bulacağımıza inanıyoruz.” şeklinde cevapladı.

“Kulüplere mali disiplin getireceğiz”

Ali Dürüst, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Vekili Erol Bedir’in, “UEFA standart uyguluyor, cezalar veriyor. Federasyonun kulüpleri mali yönden denetleyici UEFA’dakine benzer bir kurul oluşturması gerek.” açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, şöyle konuştu: “O mekanizma var zaten. Bunu belki UEFA normlarına çıkarabiliriz. Kulüplerimiz hazır olduğu vakit buna başlayacağız. Lisans alabilmek için bir takım kriterler var, o kriterlere uymaları lazım, borçsuzluk olsun, üçüncü şahıslara borçların ortadan kalkması gibi. Dolayısıyla artık kulüpleri mali disipline zorlayıcı tedbirleri alıyoruz.”