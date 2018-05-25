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Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu

Transfer ettiği oyuncuların sözleşmelerini euro üzerinden yapan Trabzonspor’u döviz kurunda yaşanan artış kötü etkiledi.

25 Mayıs 2018 Cuma 14:37
Kurdaki artış Trabzonspor’u vurdu

Transfer ettiği oyuncuların sözleşmelerini euro üzerinden yapan Trabzonspor’u döviz kurunda yaşanan artış kötü etkiledi.

Döviz fiyatlarında yaşanan önemli artış sonrası futbolcu transferlerini Euro ve Dolar üzerinden yapan kulüpler zora girdi. Ekonomik olarak oldukça sıkıntılı bir dönemden geçen ve bu süreci atlatmak için çeşitli planlamalar yapan Karadeniz ekibini daha da zor günler beklemeye başladı. Transfer mevsimi olması ve kulüplerin kadrolarını güçlendirmek adına yapacakları transferlerin döviz kuru üzerinden olması sebebiyle maliyetlerinin artması da Trabzonspor’un transferde temkinli hareket etmesine yol açacak.

Mevcut kadrolardaki oyuncuların özellikle yabancıların ücretleri döviz üzerinden ödenirken, yeni transfer edilecek futbolcuların maliyetleri de göz önüne alındığında kulüplerin kasalarından önemli bir miktar daha çıkacak. Spor Toto Süper Lig’in başladığı 11 Ağustos 2017 tarihinde Dolar 3. 540, Euro ise 4.150 seviyesindeydi. Bugün piyasalarda ise Dolar 4.737 seviyesinde, Euro ise 5.5379 düzeylerinde seyrediyor. Aradan geçen 9 aylık sürede ise bulundukları konumdan bugüne kadar 1.5 kat bir artış gösteren döviz kurundaki büyük fark Trabzonspor’u önemli ölçüde etkileyecek.

ZARARI BİR TAKIM BÜTÇESİ

Trabzonspor, dövizde yaşadığı artış nedeniyle bir takım bütçesi kadar zarara uğramış durumda. Dolar ve Euro’nun yerinde durmaması ve sürekli artış göstermesi nedeniyle anlaşmalarını döviz üzerinden yapan bordo-mavili kulüp, önemli bir mali tablo ile karşı karşıya kaldı. Sezon başında bugüne kadar gelen süreçte bordo-mavililer dövizde yaşanan artış nedeniyle ekstra 100 Milyon TL’nin üzerinde bir borç ile karşı karşıya kaldı.

14 FUTBOLCUDA DÖVİZ FARK 31 MİLYON 500 BİN TL

Bordo-mavili kulüpte Burak, Sosa, Kucka, Esteban, Castillo, Luis Ibanez, Bero, Onazi, Okay, Onur,Olcay Şahan, Novak, Rodallega ve Pereira’nın sözleşmeleri döviz üzerinde işlem görüyor. Söz konusu oyunculara yıllık 22 milyon 488 bin Euro ödeyen bordo-mavili kulüp, 2017-2018 sezonunun başladığı 11 Ağustos 2017’de döviz kuruna göre söz konusu futbolculara 93 milyon TL ödeme yaptı. Bordo-mavililer, son döviz artışları sonrasında ise 124 milyon 408 bin TL ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmış durumda. 9 aylık süreçte aradaki fark ise 31 milyon 500 bin TL.

TRANSFERLERİ ETKİLEYECEK

Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim, önümüzdeki sezon öncesi önemli bir oyuncu sirkülasyonu yaşayacak. Elindeki yüksek maliyetli futbolcular için farklı formüller düşünen Karadeniz ekibi, takıma katmayı planladığı oyuncularla ilgili olarak da düşük transfer bedelleri düşünüyor. Dövizle yapılan anlaşma koşullarını TL’ye çevirmeyi planlayan Trabzonspor’un bu tutumuna ise anlaşmaları döviz bazında oylan oyuncuların nasıl bir yaklaşım göstereceği de karşılıklı yapılacak olan görüşmelerden sonra netlik kazanacak.

İHA

Son Güncelleme: 25.05.2018 14:48
Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporDöviz Kuru
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