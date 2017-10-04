"Kurullardan şikayetçiyiz"

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Dursun Özbek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerinden iki yasayla ilgili çalışma yapmalarını istediğini söyledi.

Vakfın başkan Özbek yönetimindeki ilk toplantısı, İstanbul'daki merkezinde gerçekleştirildi. Toplantıya Beşiktaş ve Osmanlıspor haricinde 16 kulüpten temsilci katıldı. Beşiktaş ve Osmanlıspor kulüplerinin ise toplantıya katılmama konusunda mazeret bildirdiği kaydedildi. Toplantı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Özbek, sözlerine Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan 4 asker için başsağlığı dileyerek başladı.

Özbek, A Milli Futbol Takımı'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İzlanda ve Finlandiya ile karşılaşacağını hatırlatarak, "Bu hafta milli maçımız var. Çok önemli maçlara çıkıyoruz. Dünya Kupası'na gidebilmemiz için özellikle İzlanda maçını mutlaka kazanmamız lazım. Milli takımımızdan galibiyet bekliyoruz. Kendilerine büyük başarılar diliyorum. İnşallah beklenen sonucu alacağız." diye konuştu.

Hafta başında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiklerini hatırlatan Özbek, "Bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Bazı konular da Sayın Cumhurbaşkanı'na iletildi. Gençlik ve Spor Bakanımız da toplantıda mevcuttu. Sayın Cumhurbaşkanımız, Türk sporu ve futboluyla ilgili bazı çalışmaların Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılmasının uygun olacağını iletti. Bunların Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının katılımıyla ivedilikle yasalaşması için çalışmalara hız vermemizi istedi." ifadelerini kullandı. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerinden iki yasa ile ilgili çalışma yapılmasını istediğini vurgulayan Özbek, şunları kaydetti: "İki önemli yasa var. Biri kulüpler yasası, diğeri ise 6222 sayılı sporda şiddet yasası. Toplantıda kulüplerin görüşünü oluşturmak üzere, finansçılardan, hukukçulardan ve sportif direktörlerden oluşan bir grupla mevcut taslak üzerinde bir çalışma başlatıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı mümkün olan en kısa sürede bu çalışmaların yapılıp kendisine iletilmesi yönündeydi. Futbolcular üzerinden ödenen stopaj miktarında yıl sonunda artış söz konusu. Kulüplerin mali yapılarının buna uygun olmadığını belirterek bu manada kendisinden, Maliye Bakanımızdan, Gençlik ve Spor Bakanımızdan destek istedik. Bu konuda bir çalışma istendi. Amatör branşlarla ilgili yapılan harcamaların da desteklenmesi gerektiğini Sayın Cumhurbaşkanı'na ve Gençlik ve Spor Bakanı'na iletmiştik. Bu ikisini kombine ederek bir çalışma hazırlığı içinde olmamızı istedi. İvedilikle hazırlık yapılacak ve Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Gençlik ve Spor Bakanı'na sunulacak."

"TFF kurulları ile ilgili tatminsizlik var"

Başkan Dursun Özbek, kulüplerin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurullarının kararlarından şikayetçi olduğunu dile getirdi. Toplantıda saha ve tribün kapatma cezalarının yanı sıra kurulların uygulamalarıyla ilgili şikayetlerin gündeme geldiğini anlatan Özbek, "Saha kapatma cezalarıyla ilgili herkesin mutabık olacağı cezanın kişiselleştirmesi olayı gündeme geldi. Bir maçta yapılan tezahürat ve sahaya atılan maddelere bağlı olarak tribün veya saha kapatma cezaları veriliyor. Passolig'in amacında kişilerin tespiti ve cezaların kişiselleşmesi söz konusuydu. Ayrıca kurulların uygulamaları, verilen yüksek para cezaları, kurullardan çıkan kararların kulüpler nezdinde tatminsizlik oluşturduğu konusu da gündemimize geldi. Bu konuyu TFF ile görüşmek üzere toplantıyı bitirdik." şeklinde görüş belirtti. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının ne zaman hayata geçeceğiyle ilgili TFF ile görüşeceklerini aktaran Dursun Özbek, yabancı oyuncu kuralı ile ilgili bir konunun gündemde olmadığını ifade etti.

"İş giderek köpürüyor, boyutları büyüyor"

Başkan Özbek, TFF kurullarının aldığı kararların başka olayları tetiklemesinden endişe ettiklerini söyledi. Kulüpler Birliği Vakfının yaptırım gücü olmadığına değinen Özbek, "Kurulların aldığı kararlarla ilgili TFF ile kısa süre içinde görüşmek istiyoruz. İş giderek köpürüyor, boyutları büyüyor. Başka şeyleri tetiklemesinden endişe ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu. İlgililer olarak bir araya gelerek tartışmak, konuşmak ve çözüm bulmak zorunda olduklarını anlatan Özbek, "MHK, Tahkim Kurulu ve PFDK'dan şikayet söz konusu. Bunların kendi akışına bırakılmaması lazım. İlgililer, bir araya gelip bu konuyu tartışmak, konuşmak ve çözüm bulmak zorunda. Kulüpler olarak kitlelere hitap ediyoruz. Büyük kalabalıklara maç oynuyoruz. Daha sezon başındayız. Bu olayların kontrolden çıkmaması gerektiğini düşünüyoruz. Bu manada TFF ile görüşme yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.