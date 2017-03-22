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Lacazette Atletico yolcusu

Lacazette'nin gelecek sezon Diego Simeone'nin takımı Atletico Madrid'de forma giyeceği iddia edildi

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Lacazette Atletico yolcusu

Daha önce çıkan haberlerde Lyon'un yıldızı Lacazette'in Manchester United'a gidebileceği iddia edilmişti ancak son haberler Atletico Madrid'i işaret etti.

Hem İspanyol, hem de İngiliz basınında çıkan haberlerdeLacazette'nin menajeri David Banditelli'nin geçtiğimiz Şubat ayında Madrid'de Atletico'nun sahibi Miguel Angel Gil ile görüştüğü ve prensip anlaşmasının yapıldığı yazıldı. Lyon ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lacazette için haberlere göre Atletico Madrid 40 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yıldız oyuncunun bu sezon ligde 25 maçta 23 golü var. 
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