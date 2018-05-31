Lampard'ın ilk tecrübesi

İngiltere Championship ekiplerinden Derby County, eski yıldız İngiliz futbolcu Frank Lampard'ı teknik direktörlük koltuğuna getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki Lampard ile teknik direktörlük konusunda 3 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi. Kariyerinde ilk kez teknik direktörlük deneyimi yaşayacak Lampard, imza töreninin ardından yaptığı açıklamada, Derby County'i yeniden Premier Lig'e yükseltmek ve altyapısından yeni yetenekler çıkarmak için gereken çalışmalara başlayacağını söyledi.

Chelsea formasını giydiği 13 sezonda birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi, 3 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 2 İngiltere Lig Kupası kaldıran Lampard, milli takımda ise 106 maçta forma giymişti.