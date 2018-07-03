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Larin formayı istiyor

Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin, "Hedefim, ilk onbire girdikten sonra takımın devamlı santraforu haline gelmek" ifadelerini kullandı

03 Temmuz 2018 Salı 17:05
Larin formayı istiyor

Beşiktaş'ın Kanadalı forveti Cyle Larin, yeni sezonda hedefinin ilk onbir olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı takımın Slovakya kampında düzenlenen basın toplantısında konuşan Larin, "Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. Formayı almak ve hakkını vermek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

Yeni sezonda ilk onbiri zorlamayı hedeflediğini dile getiren siyah-beyazlı oyuncu, tatili sırasında hem salon hem de saha çalışmalarını sürdürdüğünü ve sezon öncesinde iyi bir ritm yakalamaya çalıştığını belirtti.

"Hedefim takımın devamlı santraforu haline gelmek"

Eksiklerini gidermek için sezon içinde ek antrenmanlar yapacağını aktaran Larin, "Yeni sezonda daha güçlü olmak, ilk onbir şansını zorlamak ve mümkünse her maçta bu şansı almak istiyorum. Sahada olduğum her dakikada da hakkını vererek iyi bir performans ortaya koymayı amaçlıyorum. Hedefim onbire girdikten sonra takımın devamlı santraforu haline gelmek." değerlendirmesinde bulundu.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile eksikleri üzerine konuştuklarını dile getiren Larin, tecrübeli teknik adamın geçen sezonun son bölümünde kendisiyle özel ilgilendiğini ve ek çalışmalar yaptırdığının altını çizerek, "İki ayağımla daha iyi vuruş yapmam gerekir." dedi. Larin, ayrıca atacağı gollerle kendine olan güveninin artacağını kaydetti.

"(Atiba) Umarım yine burada olur"

Kanadalı takım arkadaşı Atiba Hutchinson'la çok iyi arkadaşlığı olduğunu anlatan Larin, "Bugün buradaysam Atiba'nın bunda çok büyük bir emeği var. Benim için çok önemli bir insan, bence Beşiktaş için de çok özel bir karakter. Umarım yine burada olur." yorumunu yaptı. Larin, Dünya Kupası'nda favorisinin Belçika Milli Takımı olduğunu ifade ederek, takımın forveti olmak için çok çalışacağını, atacağı gollerle kendine olan güveninin artacağını söyledi. Siyah-beyazlı takımın kampının çok verimli geçtiğini dile getiren genç forvet, yeni transferlerin kendisini olumlu yönde motive ettiğinin altını çizdi.

AA

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