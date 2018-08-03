Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
95857
ALTIN
198.508
DOLAR
5.0775
STERLİN
6.5860
EURO
5.8715

Larin forvete göz kırpıyor

Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Larin, şans bulduğu 6 maçta 7 gol buldu

03 Ağustos 2018 Cuma 14:11
Larin forvete göz kırpıyor

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn'ı 6-0 yendiği maçta 3 gol birden atan Kanadalı futbolcu Cyle Larin, siyah-beyazlı ekibin yeni yıldız adayı olarak dikkati çekiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son sezonlarda birçok oyuncunun değerini artıran Beşiktaş'ta Larin de kendini göstermeye başladı. Geçen sezonun devre arasında siyah-beyazlı ekibe transfer olan 23 yaşındaki futbolcu, kısa sürede golcülüğünü gösterdi. 2017-2018 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de 4 maçta şans bulan genç futbolcu, 4 kez fileleri havalandırdı. Larin, bu sezonki 2 maçta ise 3 gol atmayı başardı.

Beşiktaş formasıyla 6 maçta 319 dakika süre alan Larin, 7 gole ulaştı. Kanadalı futbolcu, 45,5 dakikada bir rakip fileleri havalandırdı.

Hat-trick yapmayı seviyor

Cyle Larin, görev aldığı 6 maçta 2 kez hat-trick yaptı. Siyah-beyazlı ekibin geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendiği maçta rakip fileleri 3 kez havalandıran Larin, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda B36 Torshavn karşılaşmasında da bunu başardı.

Demba Ba'nın unvanına ortak oldu

Larin, şans bulduğu kısa sürede ilk unvanını elde etti. B36 Torshavn maçında 3 gol birden atarak hat-trick yapan Kanadalı futbolcu, Demba Ba'nın ardından siyah-beyazlı formayla bunu başaran ikinci futbolcu oldu. Beşiktaş kariyerindeki 2 Avrupa maçında 3 gole ulaşan Larin, bundan sonraki karşılaşmalarda 5 gol bularak Demba Ba'nın bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını yakalamaya çalışacak.

Bütün gollerini Vodafone Park'ta attı

Cyle Larin, siyah-beyazlı formayla gollerin tamamını Vodafone Park'ta attı. Kanadalı oyuncu, Beşiktaş'ın Göztepe, Demir Grup Sivasspor ve B36 Torshavn'ı konuk ettiği maçlarda gollerini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2018 14:17
Anahtar Kelimeler:
Süper LigFutbolDemba BaCyle LarinBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Rakiplere küfür etmeyin"
"Rakiplere küfür etmeyin"
"Türkiye büyük bir vitrin"
"Türkiye büyük bir vitrin"
Arjantin'e geçici hoca
Arjantin'e geçici hoca
13 ilde 18 farklı stat
13 ilde 18 farklı stat
"Ezilmedik, dişe diş mücadele ettik"
"Ezilmedik, dişe diş mücadele ettik"
Benfica kadrosunda 5 kişi yok
Benfica kadrosunda 5 kişi yok
"Rize'de yabancılık çekmiyorum"
"Rize'de yabancılık çekmiyorum"
Vida'yı kontrolden geçirdiler
Vida'yı kontrolden geçirdiler
Galatasaray'a yar olmadı
Galatasaray'a yar olmadı
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim