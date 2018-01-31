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Larin, resmen Kartal oldu

Beşiktaş, Kanadalı santrfor Larin'in transferi için oyuncunun kulübü Orlando City ile anlaşmaya vardığını açıkladı

31 Ocak 2018 Çarşamba 13:41
Larin, resmen Kartal oldu

Beşiktaş Kulübü, Kanadalı santrfor Cyle Larin'in transferi için oyuncunun kulübü Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen, Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Cyle Christopher Larin'in transferi konusunda Orlando City ve Amerikan Birinci Futbol Ligi ile anlaşmaya varılmıştır. Larin ile 2021-2022 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı. Bir süredir siyah-beyazlı ekip ile antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki golcü, öğleden sonra Beşiktaş'ın diğer transferi Brezilyalı oyuncu Vagner Love ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Kanada Milli Takımı'nda da forma giyen Larin, Orlando City ile MLS'te çıktığı 87 maçta 43 gol kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 31.01.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
TransferSÜPERLİGSüper LigFutbolCyle LarinBeşiktaş
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