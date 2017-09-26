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Las Palmas'ta Marquez bıraktı

Las Palmas teknik direktörü Marquez, alınan kötü sonuçlar nedeniyle istifa etti

26 Eylül 2017 Salı 12:00
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Las Palmas'ta Marquez bıraktı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Las Palmas'ın teknik direktörü Manuel Marquez görevinden istifa etti.

La Liga'nın 6. haftasında sahasında oynadığı maçta Leganes'e 2-0 yenilen Las Palmas'ın teknik direktörü Marquez, geçen temmuz ayından bu yana çalıştırdığı takımını bıraktığını açıkladı. Las Palmas yönetimi, Marquez'in yerine yeni bir teknik direktör bulunana kadar yardımcı antrenörlerden Juan Carlos Valeron ve Paquito Ortiz'in takımı çalıştıracağını duyurdu. La Liga'da 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet alan Las Palmas, 6 puanla 15. sırada yer alıyor. Ligde geride kalan 6 haftada Las Palmas'ın yanı sıra Alaves ve Villarreal takımlarında teknik direktör değişikliği yaşanmıştı. Alaves'te 4. hafta sonunda Luis Zubeldia, Villarreal'de de 6. hafta maçının ardından Fran Escriba teknik direktörlük görevinden alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 26.09.2017 15:26
Anahtar Kelimeler:
Teknik Direktör Istifa EttiLas PalmasLa Liga
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